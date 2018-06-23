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〈暑假消費指南〉全台遊樂園折扣特搜 三大樂園聯名卡

鉅亨網2018/06/23 11:10
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暑期旅遊旺季即將到來，若沒有安排國外旅遊，不少民眾會選擇到各大樂園遊玩，而銀行業也看準商機，與遊樂園發行聯名卡，提供相關的餐飲、停車以及門票折扣等優惠，目前市面上有中信六福生活美學聯名卡、玉山麗寶樂園聯名卡以及新光義大世界聯名卡等三大樂園聯名卡。

其中，Money101.com.tw 表示，北部地區六福村為台灣唯一開放式的野生動物園，且有多座刺激的遊樂設施，例如笑傲飛鷹等，民眾若持有中信六福生活美學聯名卡，享有門票 75 折、六福集團餐飲 8 折以及住房 5 折等優惠。

此外，目前已有部分主題樂園業者，先行公布暑期相關優惠活動，例如野柳海洋世界，民眾可以入園觀賞海豚、海獅的表演，只要購買野柳海洋世界門票，就能以優惠價 220 元購買朱銘美術館門票。

而同樣以海洋生態教育的遠雄海洋公園，則推出夏日超值套票組合，例如親子三人套票優惠價為 2499 元，包含 2 張成人票、1 張兒童票、1 份兒童餐以及 3 張 100 元餐券，現省 470 元。

至於擁有全台唯一 750 坪室內滑雪場的小叮噹科學主題樂園，暑假期間由原本票價 500 元降至 350 元，學生及兒童為 320 元。 

中部地區擁有全台最大水樂園的麗寶樂園，從 6 月底到 9 月 2 日，從馬拉灣、探索樂園及天空之夢三大園區中選兩個遊覽，享有特惠價 799 元，而若持有玉山麗寶聯名卡的卡友，則有票價享 6 折優待、館內指定餐廳享 9 折優惠、免費停車 5 小時、館內消費紅利 2 倍送。

而劍湖山世界暑期優惠方案，即透過 ibon 購買雙人套票享 1099 元優惠價，另到今年底前，憑台灣好行車票，就能有優惠票價 450 元；九族文化村暑假期間則有一般成人優惠價 650 元，兒童可以博幼票價 420 元入園。

南部地區部分，以 OUTLET MALL 為主的義大遊樂世界，自 6 月 29 日起至 9 月 2 日，天天享有優惠價 688 元；如果年紀有 8，也就是國曆生日為民國 99 年、89 年、79 年、69 年、59 年、49 年、39 年、29 年、19 年、9 年出生的民眾，享票價 8 元。若持有持新光義大世界聯名卡，則有館內停車最高 2 小時以及門票 85 折的優惠。

 

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