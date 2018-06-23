警查手機定位資料 美最高法院：需取得搜查令

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國最高法院今天針對數位隱私案例，做出重大裁決指出，警方需出具搜查令才能向電信公司取得手機定位資料。

最高法院以5比4投票結果裁決，手機定位資料受到美國憲法第四修正案的保護，第四修正案保障人民免於不合理搜查和逮捕。

本案始於警方在沒有搜查令的情況下，取得搶劫嫌犯卡本特（Timothy Carpenter）的手機定位資訊。他在127天期間的1萬2898個定位點，顯示在發生數起搶劫案時，他的手機裝置都在附近。嫌犯後來遭定罪。

卡本特的律師和美國民權聯盟（ACLU）辯稱，去取得他的手機定位資料紀錄並不合憲。