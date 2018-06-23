百米9秒91 中國蘇炳添成為跑最快的黃種人

（中央社台北23日電）中國大陸短跑選手蘇炳添今天凌晨在西班牙的一場男子100公尺賽事，跑出9秒91奪冠，成為史上跑最快的黃種人，也追平卡達名將奧古諾德保持3年的亞洲紀錄。

中國大陸另一名短跑選手謝震業，20日才在法國一場賽事跑出9秒97，打破蘇炳添於2015年締造的9秒99中國大陸紀錄，也超越日本好手桐生祥秀去年締造的9秒98，成為史上跑最快的黃種人。才隔3天，蘇炳添奪回王座。

新華社報導，根據國際田徑總會（IAAF）官網發布，蘇炳添今天凌晨在西班牙舉行的世界田徑挑戰賽馬德里站，跑出9秒91的驚人成績，獲得男子100公尺冠軍，當時風速為順風0.2公尺，紀錄已被認可。他起跑階段就取得領先，隨後越跑越快，率先衝線。