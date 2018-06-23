粉絲狂追侏羅紀 卻說看到真恐龍就要跑

片商環球影業（Universal Pictures）大搞噱頭，打造高13英尺（約3.9公尺）長36英尺的原始尺寸暴龍模型，以及電影裡堅固無比又高科技的水晶球遊園車，陳列在好萊塢環球影城（Universal StudiosHollywood）廣場前。

（中央社記者曹宇帆洛杉磯22日專電）「侏羅紀」系列新片「侏羅紀世界：殞落國度」上映，片商在好萊塢環球影城廣場，打造原始暴龍尺寸模型，愛恐龍的粉絲們好樂，卻又說若恐龍活生生在眼前，一定拔腿就跑。

還有還原男女主角克里斯普瑞特（Chris Pratt）與布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard），在電影裡的服裝造型，牽動粉絲們的手指頻頻觸動相機快門，而恐龍經也說不停。

粉絲亞力克斯（Alex）接受中央社記者訪問表示，孩提時候跟家人一道看完首部侏羅紀系列的電影，從此就是個恐龍迷。

雖然暴龍（T-Rex）在大銀幕上的形象令人驚駭，亞力克斯卻說，這個大傢伙是他最喜歡的恐龍種類，因為暴龍猶如恐龍界的獅子，是當時的叢林之王。

路易士（Louis）說，他就是喜歡生性暴力又制霸全局的壞蛋，所以暴龍是他的最愛。

不同於男生崇拜粗獷與強力，女粉絲麗茲（Lizzy）說，喜歡性格溫馴草食性的甲龍（ankylosaurus），尤其是看到甲龍在大銀幕栩栩如生又近在眼前，感覺酷炫又興奮。

雖然談論恐龍頭頭是道，不過要是恐龍活生生站在眼前，拔腿就跑是他們一致的反應。亞力克斯說，不想被恐龍當成點心，當然要盡速逃離現場；路易士則說，至少他會說聲嗨，拍個照片再逃跑；麗茲擔心，會被這龐然大物踩扁或吞吃，還是趕快閃比較實在。

活動辦得熱烈是否能挹注續集的賣座成績，大家都在看，因3年前侏羅紀世界上映時，短短13天票房就突破10億美元（約新台幣303億元），刷新「玩命關頭7」（Furious 7）17天破10億美元的紀錄。（編輯：陳俊碩）1070623