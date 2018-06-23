桃園熱氣球嘉年華登場 繽紛球體飄天際

（中央社記者邱俊欽桃園23日電）2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華今晚舉行開幕儀式，各式五彩繽紛的熱氣球清晨起，已經先行飄揚在石門水庫天際，並在蔚藍的天空中，提前展現迷人的夏季風情。

2018桃園石門水庫熱氣球嘉年華活動今天起在桃園石門水庫南苑生態公園登場。清晨5時30分各式熱氣球在早起的民眾驚呼聲中升起，其中「愛心鳥」造型熱氣球也首次亮相，為9天的熱氣球嘉年華揭開序幕。

由於熱氣球活動是一項「完全看老天爺賞臉」的活動，風大雨大、一律停擺，所幸本週天氣穩定，也讓清晨的熱氣球，在藍天白雲下格外繽紛動人。