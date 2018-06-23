藍委：知道林為洲委屈 盼不要脫黨參選

（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨新竹縣長提名爭議延燒，國民黨立法院黨團副書記長柯志恩今天說，大家都知道國民黨立委林為洲的委屈，但最終的希望是林為洲不要脫黨參選，也希望「大人」能出來協調。

國民黨13日通過提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，但積極爭取提名的林為洲呼籲黨中央應回歸全民調機制，更主張自辦民調，盼黨中央能重新思考人選。

國民黨撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，讓準備投入縣長選舉多時的林為洲大感不滿與委屈，國民黨多位立委也紛紛跳出來呼籲黨中央應要尊重一開始的規則，導致提名爭議延燒，讓多位國民黨立委憂心林為洲是否會脫黨參選。