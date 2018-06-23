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即時跑馬燈阿根廷為何落敗　這5點你一定要知不怕查水表　谷阿莫挑戰FIFA8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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不怕被查水表　谷阿莫製片「二創」世足挑戰FIFA權威

生活中心／台北報導2018/06/23 11:36
▲谷阿莫電影侵權風波未平息，這次又挑戰《 FIFA 》權威。（圖／翻攝自微博 , 2018.6.7）
▲谷阿莫電影侵權風波未平息，這次又挑戰《 FIFA 》權威。（圖／翻攝自微博 , 2018.6.7）

網路紅人谷阿莫以製作「 X 分鐘看完 XX 」系列爆紅，但因為畫面版權時常引起爭議。上次被起訴的風波仍未平息，這次谷阿莫直接挑戰《 FIFA 》，製作了「 4 分鐘教你假裝有在發落 2018 世足賽 （ 1 - 8 天賽事）」上傳 Youtube ，但恐怕會遭到《FIFA》求償。

谷阿莫 22 日上傳了他最新的影片「# 751 【谷阿莫】 4 分鐘教你假裝有在發落 2018 世足賽 （ 1 - 8 天賽事）」，讓網友快速了解世足開踢後的戰況與花絮，內容也大量使用了本次世足賽的照片。但是此行為恐怕會被《 FIFA 》求償。

根據《 FIFA 》這次的轉播規範，除了取得轉播權的單位以外，任何媒體或是非授權營利單位都不允許使用包括影像或是照片等素材，否則《 FIFA 》將會「來函求償」，因此目前台灣僅有谷阿莫「勇於跨出挑戰《 FIFA 》的這一步」

本次取得世足賽轉播權的《愛爾達》也在臉書粉絲專頁《愛爾達體育家族》針對谷阿莫新影片表示：「大家好，看到世界盃越來越多人都在討論，小編覺得開心。但是阿莫，雖然我不是很清楚片商大大們的風格是怎樣，但是 FIFA 連我們官方轉播單位都會查水表，希望您一切安好，畢竟 FIFA TV 的官方素材，就算是截圖、可能連有錢都買不到的呢...先說好沒有要約喝茶水喔，我們還沒誠摯款待上位來賓呢！」

不過谷阿莫後來似乎也發現苗頭不對，目前已經把影片下架。

關鍵字谷阿莫世足fifa二創侵權
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