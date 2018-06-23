不怕被查水表　谷阿莫製片「二創」世足挑戰FIFA權威

網路紅人谷阿莫以製作「 X 分鐘看完 XX 」系列爆紅，但因為畫面版權時常引起爭議。上次被起訴的風波仍未平息，這次谷阿莫直接挑戰《 FIFA 》，製作了「 4 分鐘教你假裝有在發落 2018 世足賽 （ 1 - 8 天賽事）」上傳 Youtube ，但恐怕會遭到《FIFA》求償。

谷阿莫 22 日上傳了他最新的影片「# 751 【谷阿莫】 4 分鐘教你假裝有在發落 2018 世足賽 （ 1 - 8 天賽事）」，讓網友快速了解世足開踢後的戰況與花絮，內容也大量使用了本次世足賽的照片。但是此行為恐怕會被《 FIFA 》求償。