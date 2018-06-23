世足／阿根廷為何一勝難求？　這5點真相你一定要知道

阿根廷足協2014年7月，前任會長Julio Grondona「執政」長達35年的政權，因為過世交出，不過他過去因為獨斷的做法，常被當成攻擊對象，因此足協內部發生紛亂，就連會長選舉都有2人得票數高達38票的荒謬狀況（總票數才75票），去年3月才由Claudio Caniggia接任會長，不過目前還是屬於重建。

2018年俄羅斯世足賽不斷爆冷，尤其是過去被認為是強隊的阿根廷，目前1和1敗，已經沒有自力進入16強賽的可能性，這到底是怎麼回事？

2.總教練挑選失敗

阿根廷隊自2016年夏天開始2年內有3位總教練率隊，過去曾當過巴塞隆納主帥的Gerardo Martino，在2016年7月請辭，Edgardo Bauza接任，不過他在南美預賽8場只帶出3勝的成績，8個月後也被解職。若跟現任總教練Jorge Sampaoli解職的話要付高額違約金，因此只好忍耐。

3.阿根廷球員養成混亂

協會的混亂，導致阿根廷足球未來堪憂，不少球員婉拒徵召，結果U20代表隊也沒有好成績，最後在小組預賽就輸球，這也可以看出阿根廷足協的內部問題。

4.只有梅西，沒有阿根廷

Lionel Messi(梅西），簡直是阿根廷的球王，這幾年阿根廷除了他之外，幾乎全隊沒有人能跳出來領導球隊，或許是隊友太過依賴他，也讓Lionel Messi煩惱，甚至感到孤立無援。

5.連3年決賽輸球的陰影

阿根廷代表隊在2014年世足賽最後決賽輸給德國，美洲盃等大賽連續3年都無法奪冠，球隊氣氛也受影響，目前還在找尋讓壓力釋放的方法。



