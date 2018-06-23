盜用亡童身分逾半世紀 神祕男可能是懸案殺手

1945年，8歲德州男童錢德勒（Joseph NewtonChandler III）前往耶誕餐會途中車禍死亡。然而，錢德勒死後遭人盜用身分，卻一直沒人知道。直到2002年，冒牌「錢德勒」在俄亥俄州東湖（Eastlake）自殺身亡，當地警方設法通知家屬時，才發現真正的錢德勒早在57年前已經死亡。

（中央社記者顏伶如波特蘭22日專電）1945年，一名德州男童車禍身亡，後來身分卻遭人盜用逾半世紀。媒體一度傳出，此人可能是鼎鼎大名的「黃道十二宮殺手」或神祕劫機犯「D.B. 古柏」。

為了追查這名冒名頂替且自殺身亡的男子真實身分，警方從「錢德勒」2000年的就醫病歷資料中取得組織樣本。俄亥俄州卡雅荷加郡法醫辦公室（CuyahogaCounty Medical Examiner）進行DNA樣本比對，卻找不到任何結果。

冒牌「錢德勒」到底是誰，引發輿論熱議。媒體報導傳出，這名神祕男很可能就是1971年劫持西北航空波音727班機，後來一直沒能破案的神祕劫機犯「D.B. 古柏」（D.B. Cooper）。也有媒體報導指出，從1960年代至1970年代之前，在加州多次犯案的「黃道十二宮殺手」（Zodiac Killer），可能就是盜用德州死亡男童身分的神祕男。

2014年，追查冒牌「錢德勒」身分的任務，從地方警察機關移交給美國司法部法警局。法警局請來失蹤人口DNA鑑定機構IdentiFinders的兩位專家費茨派垂克（Colleen Fitzpatrick）、普瑞斯（Margaret Press），他們從2016年開始對冒牌「錢德勒」DNA樣本展開大規模分析與比對。

費茨派垂克與普瑞斯首先查出，這名神祕男的姓氏確定為「尼可拉斯」（Nicholas）或類似拼法，鎖定方向後縮小範圍，查出全名為「勞勃‧伊凡‧尼可拉斯」（Robert Ivan Nichols）。

法警局警官艾略特（Peter Elliot）21日在記者會上表示，尼可拉斯是在1960年代突然人間蒸發的二戰海軍退役軍人，至於當時為何他決定隱姓埋名，仍有待進一步調查。

艾略特說，以「錢德勒」身分生活數十年的尼可拉斯，2002年自殺之後，由於隔了1週才被人發現，屍體已經嚴重腐爛，調查人員只好從他2000年住院時留下的病歷資料尋找線索。

艾略特表示，根據調查，尼可拉斯生前過著隱士般的生活，同事們形容他「個性奇特的，孤僻且古怪」，怪異習慣包括公寓裡總會放著一個打包完整的行李箱，經常突然離開東湖長達數日甚至數週之久。尼可拉斯身後留下銀行戶頭裡的8萬2000美元存款。

今年3月間，調查人員找到了尼可拉斯的兒子菲利普‧尼可拉斯（Phillip Nichols）。菲利普‧尼可拉斯接受訪查時表示，最後一次得到父親的消息是在1965年，當時父親信函蓋的是加州納帕（Napa）郵戳。

根據調查，尼可拉斯在二戰期間曾經受傷，因此獲頒紫心勛章（Purple Heart），但從戰場返家之後，他卻把軍服燒毀。1965年，尼可拉斯的父母向警方報案說兒子失蹤，警方始終不曾找到他的行蹤，家人也沒有任何他的音訊。（編輯：陳俊碩）1070623