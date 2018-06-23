NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈6歲女童遭拐性侵殺害　臉部全變形搶占春節商機　年貨展推早鳥優惠8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

孩子下床氣 寄養家庭媽媽愛心化解

中央社2018/06/23 11:44
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）61歲秀鸞媽媽擔任花蓮家扶中心寄養家庭家長已13年，她曾照顧一名年幼孩子，每天睡醒就發脾氣，她以耐心、愛心終於化解；現在孩子讀高中，還會常回來探望，讓她深感窩心。

秀鸞媽媽說，自己的子女已成家立業，最早因好友是寄養家庭才接觸，如今成為家扶寄養家庭家長已13年。期間也會遇到調皮的孩子或是有排斥心理的狀況，讓她難過而偷偷落淚，但在家扶的支持下，總能重建信心，以耐心、愛心正面教導孩子；尤其孩子們後期把自己當親生媽媽看待，他們寄卡片、探望的貼心行為，令人十分窩心。

花蓮家扶中心主任陳清輝表示，家扶基金會自1981年開辦家庭式寄養照顧服務以來，已有超過4186戶寄養家庭投入服務，照顧過4萬8753人次的孩子。

花蓮家扶中心受理第一位寄養安置兒童是在1983年底，因父母重病乏人照顧的蔡小妹妹接受寄養家庭愛心照顧，首開家庭式寄養服務先例，受到社會大眾注意。在那之後，花蓮縣政府正式委託花蓮家扶中心辦理寄養服務，政府與家扶中心提供寄養家庭後盾，與寄養家庭一起輔導及協助寄養兒童，並提供在職訓練、喘息、保險、健康檢查等。

目前花蓮家扶中心寄養家庭戶數51戶，包括新城鄉、壽豐鄉、吉安鄉、花蓮市，但花蓮南區沒有寄養家庭，因為寄養家長要搭配每年規定持續性的訓練課程，過去曾有瑞穗、玉里、富里家庭加入，但受花蓮幅員遼闊，長途跋涉對花蓮中南區的家庭感到負擔而選擇退出。

陳清輝指出，花蓮寄養家庭招募不易，會面臨家長生涯規劃問題、臨時取消意願，有些人則擔心孩子的原生家庭會打擾，加上寄養家庭審核須經成長團隊課程、職前訓練等，審核過程嚴格。

花蓮家扶中心日前舉辦說明會，透過與有意成為寄養家庭的家長面對面互動與溝通，希望為兒少找到更多的避風港。

「家庭寄養服務」是當家庭發生重大變故，或是爸爸媽媽不適任親職，無法提供孩子適當的照顧時，在不得已的情況下，讓孩子暫時離開原生家庭，居住在經嚴格審核及專業訓練的寄養家庭中，為兒少提供暫時性的家庭替代照顧，等到原生家庭困難解決後，就可以讓孩子返家。（編輯：劉政權）1070623

世足賽球迷鬥毆 阿根廷要...陳偉殷對決洛磯隊 投手墳場...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan