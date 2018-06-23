世足／法國前名將重批阿根廷　「梅西不是領袖」

今年世界盃開踢之後，兩名天王級球員Lionel Messi(梅西)、Cristiano Ronaldo(C羅)際遇大不相同，退役法國名將Emmanuel Petit解釋其中原因。
C羅第一場比賽就上演帽子戲法，獨力逼和勁敵西班牙，隨後又在對摩洛哥的比賽中頭槌進球，幫助球隊取得首勝。反觀阿根廷在對冰島一役，梅西錯失罰球良機，雙方以平手收場，下一戰克羅埃西亞爆冷3:0痛宰阿根廷，令不少人跌破眼鏡。
不少球迷對梅西的差勁表現感到震驚，阿根廷在今年世界盃一勝難求，不過Petit並不感到意外。他接受專訪時表示：「梅西不是個領袖，在這一方面而言，他不如C羅。梅西是史上最強球員之一，但他需要展現出這種心態、他需要覺醒。當巴塞隆納狀況好的時候，他是個了不起的球員。但我們都在歐冠賽看到了，當球隊不順時，他幾乎是消失在場上。」
Petit也批評阿根廷的團體表現，他說：「整支球隊的肢體語言非常差、沒有自信，隊友間看不到信任，以他們現在的狀態，我看不出晉級的實力。就算會晉級也很丟臉，因為對冰島一戰簡直糟透了，進攻亂無章法、毫無靈感可言。」
除了團隊表現，Petit也認為總教練表現不及格，他表示：「總教練從資格賽開始做了很多錯誤決定，包括組訓、球員替換等等。你會記得昔日偉大的阿根廷隊，但現在這支看不到他們的車尾燈。」
對於這樣的結果，Petit似乎早有預感，他說：「我一點也不意外，我在世界盃前就說過了，阿根廷根本沒有機會獲勝，因為他們的防守實在太糟了。」