世足／法國前名將重批阿根廷　「梅西不是領袖」

今年世界盃開踢之後，兩名天王級球員Lionel Messi(梅西)、Cristiano Ronaldo(C羅)際遇大不相同，退役法國名將Emmanuel Petit解釋其中原因。

C羅第一場比賽就上演帽子戲法，獨力逼和勁敵西班牙，隨後又在對摩洛哥的比賽中頭槌進球，幫助球隊取得首勝。反觀阿根廷在對冰島一役，梅西錯失罰球良機，雙方以平手收場，下一戰克羅埃西亞爆冷3:0痛宰阿根廷，令不少人跌破眼鏡。

不少球迷對梅西的差勁表現感到震驚，阿根廷在今年世界盃一勝難求，不過Petit並不感到意外。他接受專訪時表示：「梅西不是個領袖，在這一方面而言，他不如C羅。梅西是史上最強球員之一，但他需要展現出這種心態、他需要覺醒。當巴塞隆納狀況好的時候，他是個了不起的球員。但我們都在歐冠賽看到了，當球隊不順時，他幾乎是消失在場上。」