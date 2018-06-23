陳偉殷對決洛磯隊 投手墳場慘丟7分吞敗投

2局下，陳偉殷被連續擊出一壘與二壘安打，洛磯取得第一分。所幸即他時回穩，送出三振，加上2個中外野高飛接殺，3名打者出局。3局下，陳偉殷雖被擊出一壘安打，但也投出三振，洛磯只能留下殘壘。

陳偉殷1局下登板就送出四壞，但二棒打者揮出內野滾球，馬林魚守備策動雙殺成功，之後雖然又揮出一壘安打，但後續打者隨即被接殺，馬林魚沒有失分。

（中央社記者江今葉華盛頓22日專電）效力邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，今天客場對決科羅拉多洛磯隊尋求本季第3勝。陳偉殷只投了4局就狂失7分退場，洛磯隊的庫爾斯球場，再次成為「投手墳場」。

4局下，陳偉殷遇上亂流，單局被敲7支安打，包括岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）的二壘打與亞瑞納多（Nolan Arenado）的2分全壘打，陳偉殷一口氣丟了6分，洛磯在4局結束時，取得7比1領先，陳偉殷也提前下場。最後，馬林魚是以3比11輸給了地主洛磯隊。

這場比賽，陳偉殷共投4局，被對手敲出9支安打，包括一支2分打點的全壘打，送出3個三振，但也有一個四壞球保送，自責分率從5.91上升到6.70。

科羅拉多洛磯隊主場庫爾斯球場（Coors Field），位於科羅拉多州丹佛市。球場啟用於1995年，是大聯盟眾主場中第一座擁有地熱系統的球場，同時也是唯一座落於高山上的球場。因為海拔高，空氣較稀薄，讓打者在擊球時容易擊出深遠的長打、甚至全壘打，因此庫爾斯球場常被稱作「投手墳場」。（編輯：屈享平）1070623