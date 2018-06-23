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中央社

沖繩戰役73週年 遺族悼念祈求和平

中央社2018/06/23 11:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本沖繩縣在二次大戰末期發生慘烈陸上戰役，造成逾20萬人死亡。在這場戰役屆滿73年的今天，不少遺族一早就到戰役遺跡的和平祈念公園追悼亡者，並祈求和平。

日本放送協會（NHK）報導，今天是沖繩島戰役73週年的日子，當年許多沖繩居民被捲入戰事，死亡人數逾20萬人；沖繩縣民平均每4人就有一人死亡。

沖繩縣政府把舊日本軍隊組織性戰鬥結束的6月23日，定為沖繩慰靈日。

沖繩島戰役最後的激戰地位於糸滿市摩文仁地區，和平祈念公園就設在這裡，許多遺族一早就到刻有陣亡者姓名的「和平之礎」前獻花，並雙手合十悼念亡者。

住在沖繩縣宜野灣市的宮城勝子，今年77歲，祖母、父親及妹妹都在戰爭中死去。她回想過去那段歲月說，雖然當時年紀還很小，但走路時要從倒下的人身上跳過的痛苦記憶，現在都還記得。

宮城勝子說，不希望再發生戰爭，只期盼世界和平。

沖繩島戰役至今已過了73年，目前沖繩縣民中，有近9成都是二次大戰後出生，如何傳承戰爭記憶與記取戰爭教訓，一直是一項課題。

另一方面，駐日美軍設施約7成都集中在沖繩縣，回顧過去一年，駐日美軍軍機接二連三發生事故與意外。

沖繩縣知事翁長雄志將在今天舉行的陣亡人士追悼會上，再次訴求減輕沖繩縣有這麼多駐日美軍設施的負擔。

此外，95歲的前總統李登輝應那霸市日本台灣和平基金會邀請訪問沖繩，預計24日出席沖繩島戰役台灣人陣亡者慰靈碑揭碑儀式，並發表演說，晚間出席琉球台僑總會晚宴，25日中午返台。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1070623

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