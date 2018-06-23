沖繩戰役73週年 遺族悼念祈求和平

（中央社東京23日綜合外電報導）日本沖繩縣在二次大戰末期發生慘烈陸上戰役，造成逾20萬人死亡。在這場戰役屆滿73年的今天，不少遺族一早就到戰役遺跡的和平祈念公園追悼亡者，並祈求和平。

日本放送協會（NHK）報導，今天是沖繩島戰役73週年的日子，當年許多沖繩居民被捲入戰事，死亡人數逾20萬人；沖繩縣民平均每4人就有一人死亡。

沖繩縣政府把舊日本軍隊組織性戰鬥結束的6月23日，定為沖繩慰靈日。

沖繩島戰役最後的激戰地位於糸滿市摩文仁地區，和平祈念公園就設在這裡，許多遺族一早就到刻有陣亡者姓名的「和平之礎」前獻花，並雙手合十悼念亡者。