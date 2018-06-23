敦睦支隊訪瓜地馬拉　“Despacito”拉近兩國感

（軍聞社記者周昇煒隨艦採訪報導）海軍「107年敦睦遠航訓練支隊」第6站抵達瓜地馬拉，在3天2夜的敦訪行程中，支隊官兵展現臺灣人熱情的精神，邀請瓜國政、軍貴賓登艦參與酒會，除提供擔仔麵、雞蛋糕、醉雞及滷牛腱等臺灣美食，更搭配海軍樂隊現場演唱多首中、英流行歌曲，以及當紅西班牙文歌曲”Despacito”，讓兩國間的感情與文化緊緊相連。

磐石軍艦靠泊瓜地馬拉時，支隊舉行盛大的訪問酒會，瓜國第一夫人瑪洛晶(Patricia Marroquin de Morales)女士、總統母親、胞兄暨家人、最高法院院長伉儷、副總統公子伉儷、國防部畢內達(Manuel Fernando Pineda Saravia)副部長等軍、政各界人士暨旅瓜僑界代表約230人出席，場面盛大隆重。

支隊航抵瓜國給薩港（Puerto Quetzal）後， 我國駐瓜地馬拉大使賴建中率館團處員眷、旅瓜僑胞，偕同瓜國海事副部長桑契斯（Erick Alejandro Sánchez Muñiz）將軍、海軍司令巴爾多（Juan Randolfo Pardo Aguilar）少將等官兵出席歡迎儀式。

歡迎儀式結束後，賴大使、旅瓜僑領及支隊長高少將暨主要幹部轉往瓜國海軍基地出席相互贈勳儀式，瓜國桑契斯副部長致贈高支隊長等主要幹部「國花勳章」；賴大使代表我政府致贈桑契斯副部長、巴爾多海軍司令、太平洋基地指揮官拉莫斯（Carlos Alfredo Ramos Pérez）及海軍官校校長桑契斯（Erik Rolando Sánchez Contreras）上校等人「海績獎章」。

敦訪期間，高支隊長及支隊主要幹部在賴大使陪同下，前往拜會國防部長納爾達(Luis Miguel Ralda Moreno)將軍及副總統卡布雷拉（Jafeth Cabrera）閣下，雙方就文化、軍事等議題交換意見，氣氛融洽，為兩國邦交更注情誼。

敦睦支隊文宣館也利用靠泊時間開放民眾參觀，共約2千餘位瓜國民眾登艦，對我國發展政治、經濟、科技、文化、民俗、軍事及生態保育等資料十分讚許並紛紛留影紀念。

支隊離行前，在給薩港與瓜國海軍舉行聯合升旗典禮，由駐瓜地馬拉賴大使、高支隊長及瓜國太平洋基地指揮官拉莫斯共同主持，駐館員眷及旅瓜僑胞、瓜國海軍太平洋基地官士兵等共同參加；隨後，3艘船艦依序離港，艦上官兵與岸上人員相互揮手道別，也為中美洲敦訪行程劃下完美句點。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社