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中央社

救刮刮樂買氣 台彩還有什麼招

中央社2018/06/23 12:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北23日電）刮刮樂今年買氣大幅衰退，連過去幾年都完銷的面額新台幣2000元刮刮樂「2,000萬開運發財金」也首度出現滯銷，台灣彩券如何提振買氣，經銷商及彩迷都關心。

台彩統計，今年截至6月21日，電腦型彩券銷售新台幣296億元，僅較去年同期略減，不過，刮刮樂批售363億元，較去年同期衰退超過10%，顯見刮刮樂買氣消減，遠較電腦型彩券嚴重。

為了提振刮刮樂買氣，台彩自4月底針對面額1000元及2000元「未中獎」的刮刮樂推出登錄抽金元寶的活動，連續8週抽出約1.5錢、市價約1萬元的金元寶；台灣彩券公司總經理蔡國基說，前7週共有15.4萬筆登錄，相當於刺激了約7.43億元的業績。

在抽金元寶的活動在21日告一段落後，台彩又自7月3日起，針對面額800元的「超級連線」推出抽獎活動，無論有沒有中獎，都有機會抽中國內旅遊金1萬元，台彩將在8月21日電腦隨機抽出300個票號，就可獎金、旅遊金兩邊拿。

雖然台彩為了吸引彩迷動作頻頻，但經銷商認為，要解決刮刮樂買氣不振的問題，還是應該回歸到刮刮樂本身，如何讓彩迷對刮刮樂重新燃起熱情，才是提振業績的不二法門。

經銷商建議，除了既有的刮刮樂產品之外，台彩可以嘗試頭獎獎金更高的產品，目前面額最高的2000元刮刮樂首次推出時曾造成搶購潮，加上每次威力彩頭彩飆高，總能吸引買彩券成為全民運動，顯示高獎金往往最具吸引力。

其次，對刮刮樂發行量必須有效控管，舉例而言，當年台彩眼見2000元刮刮樂熱銷，隔年就加倍發行，讓市場上貨源不虞匱乏，雖然台彩賺得開心，但彩迷就沒有「搶購」的動力，反倒會影響次年的買氣。（編輯：楊玫寧）1070623

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