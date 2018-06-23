學術開放遭中國利用 五角大廈調查美國大學

（中央社台北23日電）主責製造與工業政策事務的美國國防部副助理部長朱寧日前表示，中國利用美國開放的學術環境「封閉運作」，五角大廈為此正在審查一些同時與美國國防部和中國公司合作的大學。
美國之音今天引述朱寧（Eric Chewning）21日在美國國會眾議院軍事委員會的一場聽證會上表示，美國創新模式是開放的，中國放任企業進入這個模式內部，自己卻在一個封閉的模式裡運作，美方需要在不傷害體制的前提下，從結構上尋找解決問題的方法。
主責研究與工程事務的美國國防部副部長葛里芬（Michael Griffin）則在聽證會上表示，美國國防部不應該和那些與中國企業在敏感技術領域進行合作的美國大學有聯繫，不應該涉足那些與中國官方有聯繫的美國大學部門。
他說，雖然各個大學與國家安全部門在有關國家利益問題的合作有幾十年的歷史，這是美國最強大的實力之一，但在一個能被對手滲透的環境裡，這樣做是不明智的，美國國防部正密切關注這個問題。
葛里芬也提到，目前有3萬多名中國學生在美國大學的科技、工程、數學領域攻讀博士學位，美國政府各部門都需要重新審視這樣的局面是否會對美國國家利益帶來風險。
美國國防部在提交給眾議院軍事委員會的聲明也表示，中國為獲取外國技術，同時進行合法和非法的活動，並將美國的大學、私營部門的研究實驗室，甚至美國國防部的承包商和美國政府作為目標。美國國防部的技術和工業基礎正面臨前所未見的威脅。
美國政府與國會近期陸續祭出措施，以防堵中國滲透。
美國國會26位跨黨派參眾議員19日聯名致函要求教育部成立專責小組，調查中國華為公司與美國50多所大學在技術領域的合作，並接受美國情報和執法高層官員的通報。
美國國務院6月初則宣布，將從6月11日開始，收緊到美國大學研讀機器人、航太、高科技製造業等敏感領域科系的中國留學生簽證，簽證期限從5年縮短為1年。這些科系正是中國政府提出「中國製造2025」計畫的主攻領域。
美聯社日前報導，美國商務部近期制訂一份美國公司名單，被這些公司錄用為研究人員或管理人員的中國公民，在申請簽證時將受到美國政府多個部門的高級別嚴格審查，審查時間可能需要幾個月。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1070623