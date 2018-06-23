學術開放遭中國利用 五角大廈調查美國大學

（中央社台北23日電）主責製造與工業政策事務的美國國防部副助理部長朱寧日前表示，中國利用美國開放的學術環境「封閉運作」，五角大廈為此正在審查一些同時與美國國防部和中國公司合作的大學。

美國之音今天引述朱寧（Eric Chewning）21日在美國國會眾議院軍事委員會的一場聽證會上表示，美國創新模式是開放的，中國放任企業進入這個模式內部，自己卻在一個封閉的模式裡運作，美方需要在不傷害體制的前提下，從結構上尋找解決問題的方法。

主責研究與工程事務的美國國防部副部長葛里芬（Michael Griffin）則在聽證會上表示，美國國防部不應該和那些與中國企業在敏感技術領域進行合作的美國大學有聯繫，不應該涉足那些與中國官方有聯繫的美國大學部門。