想搶小確幸 台彩端午加碼剩最後一期

（中央社記者田裕斌台北23日電）台灣彩券端午加碼出師不利，5月21日率先登場的威力彩頭彩加碼新台幣2億元當期就開出，只剩大樂透加碼撐場，最後一期加碼的大樂透也將在26日開出。

威力彩5月21日頭彩加碼，當期銷售額4713萬元，僅比威力彩基本盤多出1000萬元，對業績挹注相當有限，所幸大樂透加碼發揮效果，已開出的3期單期業績都在1.3億元至1.5億元之間，比基本盤多出逾5000萬元。

台彩表示，今年端午加碼針對自6月15日至26日期間開出的4期大樂透，各期加碼10個100萬元、一萬個2000元；由於目前威力彩頭彩累積僅1.05億元，大樂透頭彩也還累積不到6000萬元，以威力彩單期累積約1000萬元、大樂透單期累積約2000萬元的速度估算，在端午加碼結束後，彩迷至少要等超過2個月，才有機會看到較高額的頭彩。