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想搶小確幸 台彩端午加碼剩最後一期

中央社2018/06/23 12:26
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北23日電）台灣彩券端午加碼出師不利，5月21日率先登場的威力彩頭彩加碼新台幣2億元當期就開出，只剩大樂透加碼撐場，最後一期加碼的大樂透也將在26日開出。

威力彩5月21日頭彩加碼，當期銷售額4713萬元，僅比威力彩基本盤多出1000萬元，對業績挹注相當有限，所幸大樂透加碼發揮效果，已開出的3期單期業績都在1.3億元至1.5億元之間，比基本盤多出逾5000萬元。

台彩表示，今年端午加碼針對自6月15日至26日期間開出的4期大樂透，各期加碼10個100萬元、一萬個2000元；由於目前威力彩頭彩累積僅1.05億元，大樂透頭彩也還累積不到6000萬元，以威力彩單期累積約1000萬元、大樂透單期累積約2000萬元的速度估算，在端午加碼結束後，彩迷至少要等超過2個月，才有機會看到較高額的頭彩。

根據台彩統計，在已經開出的30個100萬元獎項中，台北市、台中市中獎率最高，各有7注、6注中獎，新北市運氣也不差，有4注百萬獎，台南市、桃園市則各中3注，嘉義縣、高雄市各中2注，花蓮縣、南投縣及新竹市各中一注。

以地區別分，北部似乎比較受到財神爺青睞，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市就囊括30注100萬元加碼獎的一半，台中市也有水準以上的演出，反倒是南部這次似乎只有7注中獎，彩迷可以多加油。（編輯：李信寬）1070623

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