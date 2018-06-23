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中央社

紐西蘭總理生女 中國網民既佩服又感慨

中央社2018/06/23 12:21
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海23日電）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）21日產下一女，許多中國網民對她表示佩服，並感嘆中國的女性平等路還很漫長。在中國，不少女性因為懷孕或可能將懷孕而面臨求職困難。

阿爾登現年37歲，她是全球僅有第2位在任內生產的國家領導人。阿爾登在生女之後請6週產假，由副總理代理職務。

2017年，阿爾登在競選期間曾被問到勝選後是否會生小孩，她批評女性求職被問是否要生小孩「令人完全無法接受」，成為捍衛性別平等和女權的代表。

阿爾登生女的新聞在中國社群平台微博引起熱議。不少網民稱贊她是身體力行為女性爭取權益，令人佩服；也有人感嘆，阿爾登的另一半願意當全職爸爸，但這在中國可能性很小，女性平等路還很長。

有網民提及自己的求職經驗，「唯一一次面試沒被問到什麼時候生孩，就是一個新西蘭（紐西蘭）的領導（主管）給我面試。」

在中國，職場中流傳一個「潛規則」：「找工作，已婚有孩子的女性要比未婚的好找，未婚的要比已婚未孕的好找。」反映出用人單位不希望員工在職期間懷孕生子的心態。

在中國開放「二孩」生育政策後，也傳出部分還在育齡的女性覺得求職變難了，因為就算已經有一個小孩，但雇主認為她們再生一個的可能性增大。

在阿爾登生女的新聞留言中，有網友坦言：「我要是公司老闆，除非女的特別優秀，我也喜歡男的，因為女員工生孩子要休6個多月。」

也有人說，阿爾登可以做到，那是因為「人家單位非你不可」；「中國那麼多人找工作，你這麼有個性，人家只會告訴你哪兒涼快哪兒呆著，後面多的是人排隊。」

中國網民對阿爾登生女的不同反應，顯示出這個社會正在歷經的變化。一名網民質問阿爾登：「決定什麼時候生孩子是你的權利，可你生孩子對別人有影響就視而不見。」另一名網民則回應他：「所以別嚷嚷生育率下降，別歧視女性不婚不育。」（編輯：楊昇儒）1070624

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