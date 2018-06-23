紐西蘭總理生女 中國網民既佩服又感慨

（中央社記者張淑伶上海23日電）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）21日產下一女，許多中國網民對她表示佩服，並感嘆中國的女性平等路還很漫長。在中國，不少女性因為懷孕或可能將懷孕而面臨求職困難。

阿爾登現年37歲，她是全球僅有第2位在任內生產的國家領導人。阿爾登在生女之後請6週產假，由副總理代理職務。

2017年，阿爾登在競選期間曾被問到勝選後是否會生小孩，她批評女性求職被問是否要生小孩「令人完全無法接受」，成為捍衛性別平等和女權的代表。

阿爾登生女的新聞在中國社群平台微博引起熱議。不少網民稱贊她是身體力行為女性爭取權益，令人佩服；也有人感嘆，阿爾登的另一半願意當全職爸爸，但這在中國可能性很小，女性平等路還很長。