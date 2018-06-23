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中央社

運動i臺灣 澎湖海提健走海灣破浪親子樂遊

中央社2018/06/23 12:21
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社澎湖縣23日電）澎湖體育會舉辦「運動i臺灣計畫」運動城市系列活動，今天在觀音亭休閒園區海域與海堤步道，分別進行水域與健行活動，由澎湖縣長陳光復等人共同鳴槍展開，吸引近600位民眾熱情參與。

「運動i臺灣計畫」運動城市系列活動，今天在甫落成的觀音亭休閒園區海域與海堤步道，分別舉辦水域與健行活動，由縣長陳光復、副議長陳雙全、前體育會理事長胡松榮、議員陳慧玲等人共同鳴槍。

澎湖是「世界最美麗海灣組織」認證的海島，美麗的景致，無論從陸地或是海上等不同角度來鳥瞰或體驗，各有不同風貌的美景，映入眼底，只能說「真正水」。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖今天的天候，最適合健行與海上運動，看到這麼多大小民眾，一早相約參與健走與水域活動，期許鄉親平時養成規律的健走習慣，相信人人的身體好、心情好，活的更好。

澎湖地區今天走出連日陣雨的天氣，近400位大小民眾，在縣長陳光復等人鳴槍後，沿著觀音亭親水公園、西瀛虹橋、海堤與自行車步道徒步健行，在海風徐徐的伴吹下，欣賞澎湖內灣與城鎮發展風貌的美景。

此外，馬公觀音亭內灣海域上，200多位親子們則安排有風浪板、獨木舟、輕艇、SUP板等，在澎湖科大海洋運動學系的學生協助下，下海在美麗海灣體驗划船、駕馭風浪，在風浪中划出海上遨遊的樂趣，達到運動目標，同時從海面上欣賞澎湖島嶼之美。（編輯：劉政權）1070623

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