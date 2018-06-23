挺川普政策 美海軍擬建拘留中心收容移民

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國官員今天證實，海軍正草擬計畫，在偏遠基地建立拘留中心，收容數以萬計移民，以助總統川普打擊非法移民的「零容忍」政策，緩解美墨邊界的移民危機。
根據「時代雜誌」（TIME）率先取得的一份草擬備忘錄，海軍計劃打造「臨時且簡易的」帳篷城，在阿拉巴馬州3處廢棄機場收容2萬5000名移民，並在舊金山附近一處設施和南加州一所訓練中心各收容4萬7000人。
文件顯示，海軍要打造一座容納2萬5000人的設施，估計半年得花2億3300萬美元（約新台幣71億元）。
證實這份備忘錄的官員不願具名，他強調，在阿拉巴馬州廢機場上建造收容中心的草擬備忘錄僅屬計畫性質。
五角大廈發言人戴維斯（Jamie Davis）中校回應記者提問時說：「國防部現正審慎計劃，審視全國境內的國防部基地，以防國土安全部（DHS）要求，協助收容非法成人移民。」
「目前國土安全部還沒向國防部尋求協助收容非法移民。」
川普兩天前終止拆散移民家庭的作法，美墨邊境上遭強行帶離父母身邊的2300名孩童命運仍舊充滿未知。
美軍昨天表示，政府已經要求他們準備收容多達兩萬名移民孩童。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070623