挺川普政策 美海軍擬建拘留中心收容移民

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國官員今天證實，海軍正草擬計畫，在偏遠基地建立拘留中心，收容數以萬計移民，以助總統川普打擊非法移民的「零容忍」政策，緩解美墨邊界的移民危機。

根據「時代雜誌」（TIME）率先取得的一份草擬備忘錄，海軍計劃打造「臨時且簡易的」帳篷城，在阿拉巴馬州3處廢棄機場收容2萬5000名移民，並在舊金山附近一處設施和南加州一所訓練中心各收容4萬7000人。

文件顯示，海軍要打造一座容納2萬5000人的設施，估計半年得花2億3300萬美元（約新台幣71億元）。