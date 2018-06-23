NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈6歲女童遭拐性侵殺害　臉部全變形搶占春節商機　年貨展推早鳥優惠8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

挺川普政策 美海軍擬建拘留中心收容移民

中央社2018/06/23 12:43
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國官員今天證實，海軍正草擬計畫，在偏遠基地建立拘留中心，收容數以萬計移民，以助總統川普打擊非法移民的「零容忍」政策，緩解美墨邊界的移民危機。

根據「時代雜誌」（TIME）率先取得的一份草擬備忘錄，海軍計劃打造「臨時且簡易的」帳篷城，在阿拉巴馬州3處廢棄機場收容2萬5000名移民，並在舊金山附近一處設施和南加州一所訓練中心各收容4萬7000人。

文件顯示，海軍要打造一座容納2萬5000人的設施，估計半年得花2億3300萬美元（約新台幣71億元）。

證實這份備忘錄的官員不願具名，他強調，在阿拉巴馬州廢機場上建造收容中心的草擬備忘錄僅屬計畫性質。

五角大廈發言人戴維斯（Jamie Davis）中校回應記者提問時說：「國防部現正審慎計劃，審視全國境內的國防部基地，以防國土安全部（DHS）要求，協助收容非法成人移民。」

「目前國土安全部還沒向國防部尋求協助收容非法移民。」

川普兩天前終止拆散移民家庭的作法，美墨邊境上遭強行帶離父母身邊的2300名孩童命運仍舊充滿未知。

美軍昨天表示，政府已經要求他們準備收容多達兩萬名移民孩童。（譯者：梁元齡/核稿：盧映孜）1070623

午後對流旺 11縣市大雨特報鄭南榕基金會攝影展 呈現二...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan