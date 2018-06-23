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鄭南榕基金會攝影展 呈現二二八遺族女性群像

中央社2018/06/23 12:49
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北23日電）鄭南榕基金會今天舉行「查某人e二二八 劉振祥攝影展」，呈現二二八受難者遺族的女性群像；基金會終身志工葉菊蘭說，唯有認知歷史、凝聚國家意識，才不會讓另一個霸權侵入。

這場攝影展從6月23日展到7月21日，今天舉辦開幕式，以二二八受難者遺族的女性群像為主軸，包含陳澄波妻張捷、阮朝日的女兒阮美姝、林界的女兒林黎彩等人，這幾幀女性影像的背後反映了台灣痛失一代菁英的慘痛歷史。

攝影師劉振祥的作品採用複合媒材，鋼質裱框結合透光薄片，看似與女性柔軟的調性衝突，在隱約幽暗之中，女性群像呈現如肖像畫般的沉靜素雅，觀眾與不同時空女性身影相疊，似遠又近。

劉振祥說，透過反光、鏡面呈現的效果，觀者可以看到自己的臉倒映在畫面，透過這樣的手法，讓觀者可以去省思那段歷史與家屬的遭遇。

葉菊蘭說，當年對付台灣人民的是中國國民黨，那時中國國民黨佔領台灣，台灣菁英份子想要扮演溝通角色，後來被鎮壓屠殺；今天國民黨已經沒有力量了，但今天面對的是背後強大的中國勢力；這股強大的中國勢力無視台灣人民追求自由、民主、平等、言論自由、獨立自主有尊嚴的國度。

葉菊蘭指出，將來面對中國用霸權，透過柔性的、硬性的、文攻的、武嚇的、經濟的、深入台灣社會最基層的布建，要完成中國所謂的統一大業時，只有透過對過去歷史認知、了解，團結凝聚國家意識，才不會台灣土地上有另外一個潛在危機、霸權侵入。

陳澄波的孫子、陳澄波文化基金會董事長陳立栢則說，今天為何要擔心中國的強權，「因為我們根本都還沒有開始去認識自己的文化」。

陳立栢透露，他的阿嬤收藏陳澄波的文物與作品將近1萬件，有部分已捐出去，有一部分還在；如果台灣這個政府要往前看，勢必要成立一個國家級的近代美術館，如果成立了這個美術館，他們手上有數千件的作品可以捐贈；他認為，文化可以帶動年輕的下一代開始沉澱、傳承，也因此，陳澄波文化基金會最大使命鎖定在年輕一代的教育推廣。（編輯：楊玫寧）1070623

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