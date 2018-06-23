唐獎生醫獎得主德魯克爾：醫生沒有放棄的選項

接受德魯克爾治療長達19年的標靶治療人體臨床實驗第9號病患奧瑞姆（Judy Orem）透露，她曾經在半夜11點半打電話給德魯克爾，想留話給他，沒想到還在辦公室的德魯克爾卻接了電話，讓她大為吃驚。

俄勒岡健康與科學大學（OHSU）奈特癌症研究中心（Knight Cancer Institute）主任布萊恩．德魯克爾（Brian Druker）曾經是個工作狂，每天從早到晚都窩在實驗室裡研究，就是希望能盡快取得研究成果。

（中央社記者江今葉波特蘭22日專電）唐獎生技醫學得主德魯克爾，在研究標靶治療過程中常遇挫折。但他表示身為醫生，沒有放棄這個選項；當遇困境時，熱愛慢跑的他會跑得更遠、更快，讓頭腦冷靜，繼續奮戰。

剛滿63歲的德魯克爾有些不好意思地說，「那段時間有點瘋狂」。和德魯克爾已經像一家人的奧瑞姆開玩笑說，「所以你需要一個太太，讓你的生活能夠找到平衡。」

標靶藥物基利克（Gleevec）的研發成功，不僅讓無數癌症患者得以戰勝病魔，還讓德魯克爾找到了另一半。他的太太當時為「時人」雜誌（People）採訪德魯克爾的研究成果，兩人因而結識。德魯克爾確實找到了生命的平衡點。

愛家的德魯克爾辦公桌上滿滿是他和太太與3個孩子的照片，談起剛滿21歲的兒子、剛取得學習駕照的大女兒，德魯克爾臉上滿是笑容。

但研究過程並非總是一帆風順，面對困境，德魯克爾說，因為他不只是研究人員，還是醫生，天天看病，不可能放棄，這樣的想法帶領他度過一次次難關，因為「病患需要它，現在就需要。」

熱愛慢跑、騎單車，年輕時曾經想挑戰馬拉松的德魯克爾，現在仍每天跑步上下班，但在沮喪、挫折時，他會「把自己逼得更緊些、跑得更遠些」，讓他能發洩這些挫折、恢復生氣，也能重新專注，思考如何解決問題。

病患的鼓勵也是德魯克爾持續研究工作的動力。拿出妥善收好的病患信函，德魯克爾如數家珍地談著這些接受治療的病患。

其中有因為戰勝白血病，重新開始踢足球的小病患；有6歲就發病，但因為服用基利克而重拾健康，現在在德魯克爾任職的醫院擔任護士的年輕女孩。

德魯克爾感恩地說，許多時候當感到沮喪、覺得低潮時，突然收到來自某個病患的信函，告訴他他們現在過得很開心時，他也為他們感到高興。這些卡片也提醒他為什麼這份工作如此重要，這些病患因為他的工作得以存活，這是最大的成就，是他的「徽章」。（編輯：紀錦玲）1070623