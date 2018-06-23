北韓準備交還美軍遺骸 專家：指認可能困難

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國官員和專家說，國防部在接下來幾天，準備接收北韓移交的韓戰失蹤軍人的遺骸，美軍在指認上將面臨艱困任務。

美國總統川普本月在新加坡與北韓領袖金正恩舉行歷史性峰會，他昨天說，北韓已開始準備歸還在1950到1953年間韓戰中失蹤的美國軍人遺骸。

美國國防部說，北韓官員過去曾指出，他們有多達200具美軍遺骸，川普本人也提到同樣的數字。

美國官員預期，遺骸將移交南韓首爾附近烏山空軍基地的聯合國盟軍指揮部（United Nations Command），然後再轉交位在夏威夷的希卡姆空軍基地（HickamAir Force Base）。