北韓準備交還美軍遺骸 專家：指認可能困難

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國官員和專家說，國防部在接下來幾天，準備接收北韓移交的韓戰失蹤軍人的遺骸，美軍在指認上將面臨艱困任務。
美國總統川普本月在新加坡與北韓領袖金正恩舉行歷史性峰會，他昨天說，北韓已開始準備歸還在1950到1953年間韓戰中失蹤的美國軍人遺骸。
美國國防部說，北韓官員過去曾指出，他們有多達200具美軍遺骸，川普本人也提到同樣的數字。
美國官員預期，遺骸將移交南韓首爾附近烏山空軍基地的聯合國盟軍指揮部（United Nations Command），然後再轉交位在夏威夷的希卡姆空軍基地（HickamAir Force Base）。
屆時，法醫專家在指認遺骸上將面臨挑戰。他們能使用的技巧包括以舊照片偵查、比對失蹤軍人親屬和遺骸的DNA、及牙齒分析。
熟悉相關程序的美國官員說，遺骸可能相混，意味著並非純來自個人，還可能包含非美國人。
這名不具名官員說，指認遺骸可能需時數月到好幾年。
根據蘭德公司（Rand Corporation）1994年的研究報告，北韓過去移交的遺骸，儘管附上身分識別牌，但經指認並非都是美軍。北韓在1990到1992年間，交出46副遺骸。
報告說：「毫無例外的，北韓有關人類遺骸的每次聲明證實都是錯誤。例如，這批46副遺骸實際上來自70多人。」而且法醫分析指出，沒有一個是美國人。
美軍資料顯示，韓戰造成約7700名美軍人員下落不明。超過3萬6500名美軍死於韓戰。（譯者：羅苑韶/核稿：張曉雯）1070623