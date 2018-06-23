唐獎生醫獎得主曼德森 研究癌症不言退

（中央社記者曹宇帆休士頓22日專電）第三屆唐獎生技醫藥獎得主約翰．曼德森，畢生投入癌症研究，創下多項非凡的第一與領先，雖然他已高齡81，但仍不輕言退休，並說就算到了90歲，還是可以天天工作。

搭機前往休士頓採訪MD安德森癌症中心（MDAnderson Cancer Center）前校長約翰．曼德森JohnMendelsohn），班機抵達威廉霍比機場（William P.Hobby Airport）時，候機大廳懸掛著「我們是抗癌大軍」的巨幅廣告，署名MD安德森癌症中心。

拜訪這位第三屆唐獎得主，儘管他年逾8旬，不過談起癌症治療的研究，仍然鬥志昂揚。他指出，就算到了90歲，他仍會每天工作，在癌症治療領域尋求創新與突破，堅定的口吻猶如抗癌大軍的精神領袖。