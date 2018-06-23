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中央社

唐獎生醫獎得主杭特 蓄美髯逾40年

中央社2018/06/23 13:10
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆聖地牙哥22日專電）第三屆唐獎生技醫藥獎得主東尼．杭特，首創酪胺酸激酶的研究，引領癌症標靶藥物治療40年，而他的美髯鬚也蓄留超過40年，可說是他得意的另一項成就。

東尼．杭特（Tony Hunter）是美國索爾克生物研究所（The Salk Institute for Biological Studies）生物學教授，並且是酪胺酸激酶抑制劑（Tyrosine kinaseinhibitor, TKI）研究領域的鼻祖，由於酪胺酸激酶的研究，引領後來癌症標靶藥物的問世，目前醫界已有多個標靶藥物用於治療癌症。

杭特引領酪胺酸激酶的研究自1979年至今，已有40年歷史，如同他的美髯鬚蓄留超過40年，猶如智慧的榮冠，他談起當年蓄鬚源起。

他接受中央社記者訪問時表示，1972年實驗室有個研究生熱衷泛舟，邀他挑戰大峽谷（Grand Canyon）科羅拉多河（Colorado River）。

杭特回憶，那年的6月22日他走進大峽谷，至今就再也沒有刮鬍子，他比著腹部說，曾經有段時間，鬍鬚長到這裡，如今的長度就是蓋滿下顎的長度，每天都清洗而且拿梳子整理，隔幾個月稍稍修剪，但是從不抹油，一樣長得非常好，「這鬍子就像是幸運象徵」。

或許真的是這美髯帶來好運，談到發現酪胺酸激酶（Tyrosine kinase）的過往，杭特表示，大約1979年間，他研究在動物身上兩種不同導致癌症的病毒時，偶然發現了酪胺酸激酶，當時並未意識到這個發現有多麼重要。

杭特說，長久以來，化療、放射線治療與手術，向來是癌症研究的主流，這些療法若成功，固然有助於病患，但是化療與放療卻帶給患者嚴重的危害。

他表示，他是接受專業訓練的分子生物學家，若能搞懂癌細胞表面的分子，就能發展出比動手術更好的治療方法，「因此我們覺得，藉著酪胺酸激酶研發標靶藥物，如此可減少傷害而且更有效。」

他摸摸下巴超過40年的白髯，鼓勵有志於癌症研究的後進說，雖然在分子生物學的領域，實驗失敗司空見慣，但是在這漫長的過程中，每次的實驗都能累積不斷進步的基礎。好比酪胺酸激酶的研究引領標靶藥物的問世，是經過40年點滴累積而成。（編輯：紀錦玲）1070623

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