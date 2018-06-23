馬英九指農產品無法銷陸 民進黨駁斥

（中央社記者劉麗榮、葉素萍台北23日電）前總統馬英九今天說，卸任兩年看到台灣非常大變化，社會衝突對立增加，農產品過剩無法銷到中國大陸，執政者應了解人民痛苦；民進黨說，希望馬英九不要誤報產業現況。

立法院三讀修正通過攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，總統蔡英文表示，馬英九8年任內曾說過要推動年金改革，也說過不會坐視不管，不會把問題留給下一任的總統，「我就是他口中所說的下一任總統。」

馬英九上午出席中國國民黨台北市大安區第一、二季黨員慶生會暨親子園遊會，媒體問及「怎麼看年改事情蔡總統怪你」，馬英九笑笑說：「我已經習慣了。」