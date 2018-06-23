熱門股—宏齊轉型效益顯+新產能挹注 逆勢攀近7個月

LED 封裝廠宏齊 (6168-TW) 轉型效益漸顯，且新廠已陸續投產，加上紅外線出貨看增，帶動近期股價走勢凌厲，不畏大盤疲弱逆勢走強，已連續拉出 5 根紅日 K 棒，並一舉收復所有短天期均線，周五 (22 日) 終場以 22.6 元作收，創近 7 個月新高，股價週漲幅達 16.8%。

展望後市，宏齊表示，第 3 季消費性電子等產品出貨相對樂觀，顯示屏表現持平，在旺季效應帶動下，加上遞延訂單將於第 3 季挹注，預期第 3 季營運表現可望明顯優於第 2 季。

此外，宏齊去年與中國 LED 業者合資成立廣州鴻齊，宏齊持股 50%，已於 4 月小量出貨，第二階段產能已進駐，盼年底前單月出貨金額可達 3000 萬元，力拚損益兩平。