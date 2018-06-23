苦求D奶小女友玩「3P」　男背後竟偷收錢

台北一名 27 歲陳姓男子 2 年前透過臉書認識一名高中少女，兩人進而交往，少女對陳男死心踏地、處處為他著想，未料陳男竟利用少女的單純，要求少女與「朋友」們上演多人激戰戲碼，少女不捨陳男苦苦哀求心軟答應。直到警方當場查獲陳男與少女及另名張姓男子大玩 3P 後，少女才知自己遭陳男出賣，被當成性愛工具對外攬客賣淫。

綜合媒體報導，少女與陳男交往後，因深愛對方，還將自己的初夜獻給陳男，但陳男卻在交往後沒多久，向少女表示想嘗試成人片裡「多 P」性愛的滋味，少女原以「身體是男友的」為由拒絕，最後因敵不過陳男苦苦要求選擇答應。之後，陳男開始利用網路發文徵求單身男，在文中表示「歡迎情侶、夫妻、單男、單女憶起聯誼歐」。