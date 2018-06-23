苦求D奶小女友玩「3P」　男背後竟偷收錢

台北一名 27 歲陳姓男子 2 年前透過臉書認識一名高中少女，兩人進而交往，少女對陳男死心踏地、處處為他著想，未料陳男竟利用少女的單純，要求少女與「朋友」們上演多人激戰戲碼，少女不捨陳男苦苦哀求心軟答應。直到警方當場查獲陳男與少女及另名張姓男子大玩 3P 後，少女才知自己遭陳男出賣，被當成性愛工具對外攬客賣淫。
綜合媒體報導，少女與陳男交往後，因深愛對方，還將自己的初夜獻給陳男，但陳男卻在交往後沒多久，向少女表示想嘗試成人片裡「多 P」性愛的滋味，少女原以「身體是男友的」為由拒絕，最後因敵不過陳男苦苦要求選擇答應。之後，陳男開始利用網路發文徵求單身男，在文中表示「歡迎情侶、夫妻、單男、單女憶起聯誼歐」。
看似「換妻」的貼文，實際上是由陳男掌控一切，若遇到單身男一次收費 5 千，費用包括非法藥物在內，若參加人數越多、折扣越多，文章曝光後吸引不少網友關注，且因少女擁有 D 罩杯傲人上圍，更讓許多男網友相當心動，繳錢參與性愛活動。據了解，少女曾一次與 4 男激戰。
直到網路警察在 20 日進行巡邏時，發現陳男又貼出文章徵求 2 至 3 名單身男「聯誼」，便到活動現場埋伏，趁 2 男 1 女瘋狂大戰時衝入房內，當場將陳男與張男依現行犯逮捕。少女見警方出現嚇得不知所措，經警方解釋才知自己遭陳男出賣，崩潰痛哭。
陳男到案後否認犯行，辯稱是少女「胃口太大難以滿足」，但經檢方調查後發現陳男說詞矛盾，將他依涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》聲押禁見獲准；張男則以 1 萬元交保並限制住居。另，警方循線找到一名楊姓男藥頭，提供非法藥物給陳男，有時甚至還會付費與陳男、少女同歡，最後以 5 萬元交保候傳。
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