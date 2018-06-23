LINE@追蹤人數逾4萬 柯文哲：沒另編預算成立

（中央社記者陳妍君台北23日電）台北市長柯文哲LINE@帳號上線一天，追蹤人數激增到4萬7705人，是藍綠兩黨參選人追蹤人數的10倍。柯文哲今天說，成立LINE@帳號是用原有的市府資源，沒有另外編列預算。

柯文哲LINE@昨天中午上線，短短一天，追蹤人數就遠高於丁守中的4566人與姚文智的3503人。

柯文哲出席「台北勞工技藝博覽會」時受訪表示：「我們那個資源也沒有另外編，就是過去台北市政府的資源。」他現在的想法是，其實把市政做好，並充分對外表達施政成果，就是對年底選戰最好的準備。