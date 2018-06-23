PTT貼北捷發生持刀案謠言 男遭警逮送辦

台北市刑警大隊科技犯罪偵查隊隊長鄭國隆表示，日前獲報，有網友20日在PTT（批踢踢實業坊）八卦板貼文，指稱台北捷運車廂內發生男子持刀揮舞事件，警方立即著手偵辦，發現該案是發生在民國105年間，且已依法移送台北地檢署偵辦。

鄭男到案後坦承貼文，並向警供稱，該新聞訊息來源在他所加入的LINE群組內流傳，因未經查證，20日把照片轉貼在PTT上，並改掉標題，不清楚轉貼網路文章會違法。

警方訊後依違反社會秩序維護法把鄭男函送台北地方法院簡易庭裁處。

市刑大表示，若在網路張貼謠言，可能觸犯社維法第63條規定，依法可處三日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，並呼籲，民眾接收網路訊息時，應謹慎辨別消息來源是否屬實，如未經查證，恣意散佈或杜撰內容轉發就會違法，警方一定追查貼文者到案。（編輯：李錫璋）1070623