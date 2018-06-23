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中央社

小米啟動香港IPO 雷軍：互聯網收入才剛起步

中央社2018/06/23 13:35
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏香港23日電）小米將在香港IPO，首席執行長雷軍宣示，小米「鐵人三項」新商業模式，去年互聯網收入人民幣99億元，「才剛剛起步」，未來非手機營收將超過5成，海外市場也會有10倍的成長。

小米今天在香港舉行全球招股記者會，全球擬發售約21.8億股，預計7月9日在香港首次公開發行（IPO），將於25日公開招股，招股價介於港幣17元至22元，最高籌資61億美元，外界推估，小米估值約550億美元至700億美元。小米並已獲CICFH Entertainment（中投中財娛樂）、中移動、高通、順豐和招商局等7名基石投資者。

記者會上，全球逾200家媒體齊聚，首席執行長(CEO)雷軍率領元老級創業團隊一字排開，由雷軍說明小米一路走來的成績，並擘畫小米的未來。

小米元老級創業團隊各司其職，雷軍、高級副總裁劉德聚焦小米生態鏈；總裁林彬掌管手機部門與供應鏈，高級副總裁洪峰負責互聯網MIUI業務、首席品牌戰略長黎萬強主攻行銷，高級副總裁王川管理小米電視相關業務，加上首席財務長周受資，帶領小米走向IPO之路。

雷軍開頭便說，11年前他帶著金山軟件在香港上市，今天帶著小米來香港上市。

財報方面，雷軍分享，小米2017年營收人民幣1164億元，年增67.5%，創立7年就突破千億人民幣關卡，扣除優先股轉換普通股因素，去年獲利人民幣54億元，今年首季獲利人民幣17億元，年增89.5%，營收和獲利都高速成長。

小米創立於2010年，曾在2年多的時間爬上中國第一、世界第3的寶座，但卻面臨中國手機在電商銷售的瓶頸，在2016年遭逢低谷，市占摔出全球前5大。但2017年，小米再度逆轉頹勢。

雷軍今天也宣示，小米打造融合「硬體」、「新零售」、「互聯網服務」鐵人三項的新商業模式，放眼全球相當罕見，是一種新物種，具備巨大成長空間。

但智慧機市場陷入紅海，雷軍坦言，「手機行業在未來10年將緩慢成長」，但全球去年共銷售14.7億支手機，小米去年出貨9000多萬支，看好仍有巨大的成長空間。

除了手機之外，小米也打造生態鏈，推出小米手環、小米電視、空氣淨化器、掃地機器人等多種類商品、雷軍表示，小米已擴張100多項品類，後續將進軍新的品類。

在海外市場的布局，雷軍表示，小米已經進入74個國家，後續還可以獲得10倍以上的成長空間。

同時，雷軍承諾，小米硬體業務的淨利率永遠不會超過5%，他進一步說明，硬體淨利率不排除只有2%、3%，但這不意味著小米不賺錢，去年小米互聯網收入達人民幣99億元，已經擠進全球第25大，「而這才剛剛起步」，看好未來互聯網活躍用戶持續成長，而小米生態鏈股權收入，也將成為主要利潤來源之一。

小米在生態鏈上的布局積極，目前已投資210家公司，雷軍說，小米投資製造小米手環的「華米科技」已在美國上市，華米市值估計達72億美元，加上小米策略投資愛奇藝，豐富手機和電視的內容，愛奇藝已在美國上市，小米握有20億美元股權價值。

雷軍分享，使用MIUI的用戶高達1.9億人口，超過1000萬月活躍用戶的APP有38個，小米去年手機業務收入占比已經下降至70%、互聯網消費品約20%、互聯網服務僅8.6%，57%來自廣告，其他是加值服務。雷軍看好，8年後，非手機類銷售占比將高達4、5成。（編輯：李信寬）1070623

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