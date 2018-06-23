陸機構在港辦論壇 竟要求媒體報導前先審稿

主辦單位並要求媒體不得引用工作人員在社交網站非正式發表的內容。

香港商業電台報導指出，「主辦單位『亞布力青年論壇年會』要求到場採訪的傳媒簽署聲明，有關報導發表前，要經主辦單位審核，而視像直播如果播出嘉賓發表不適合對外公開的言論，傳媒需要協助作修改、刪除及刊登錯誤聲明等。」

「2018亞布力青年論壇第四屆創新年會」早上在港舉行，前港首梁振英也出席論壇發表演說。

（中央社記者張謙香港23日電）港媒報導，中國大陸一個機構今天在香港舉辦論壇，竟然要求到場採訪的媒體記者簽署聲明，承諾報導發表前，稿件要先經主辦單位審核。

香港樹仁大學新聞與傳播學系主任梁天偉就此接受中央社記者訪問時說：「這是香港，不是大陸，（主辦機構）不要把大陸那一套拿到香港。」

香港記者協會前主席麥燕庭受訪時說，她相信即使在今天的大陸也不會出現這種情況，一般記者採訪時不會被提出這樣的要求。

她認為，相關機構標榜的是開放和創新，卻對香港媒體提出這樣的要求，這是相當諷刺的一件事。

翻查網上資料，大陸有一個機構名為亞布力中國企業家論壇，其前身是中國企業家論壇，目前又稱為亞布力論壇或中國企業家論壇。

資料指出，這個論壇自稱是中國企業家的思想交流平台，2001年在黑龍江亞布力成立，現由中國銀行業監督委員會前主席劉明康、黑龍江省政協主席杜宇新擔任名譽主席，元明資本創始合夥人田源擔任主席等。

亞布力青年論壇年會屬於亞布力中國企業家論壇。

在香港，主辦機構要求審核記者稿件顯然嚴重觸犯新聞守則的禁忌，過去從未聽過。（編輯：楊昇儒）1070623