NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈姚：不邀吳音寧站台？是為保護她教頭讚盧卡庫 視團隊大於個人8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

王志庭美職初登板飆7K 黃暐傑本季首先發

中央社2018/06/23 13:45
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者謝靜雯台北23日綜合報導）旅美皇家隊新人聯盟投手王志庭，今天美職生涯初亮相，後援3.1局飆7K，球隊以1比3吞敗，王志庭無關勝敗；響尾蛇隊2A投手黃暐傑，本季首度扛先發，4局失1分無關勝敗。

皇家隊新人聯盟今天與響尾蛇隊新人聯盟交手，前4局打完兩隊1比1戰成平手，5局響尾蛇隊進攻時，皇家隊投手、守備都出狀況，響尾蛇隊靠著接連安打、失誤、保送，單局攻下2分、超前比數，2人出局、壘上有人時，王志庭接手後援，先投出三振、瓦解對手攻勢。

王志庭6局續投，展現不錯三振功力，今天總計投3.1局僅被敲出1支安打，投出3次保送，飆出7次三振、無失分，球隊終場以1比3吞敗，王志庭無關勝敗。

旅美響尾蛇隊2A投手黃暐傑，今天本季首度先發出賽對紅人隊，前3局都讓對手3上3下，4局被首名打者敲出三壘打，再被敲出安打失掉1分，但及時回穩，沒再多掉分數。

黃暐傑今天賽前本季小聯盟出賽皆是後援登板、表現不錯，今天首度扛先發，用46球投4局，僅被敲出2支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，中止連15場出賽無失分，球隊終場以5比3拿勝，黃暐傑無關勝敗，賽後防禦率2.25。

旅美紅襪隊3A野手林子偉，今天在與國民隊比賽先發打第1棒、守游擊，首局敲出滾地球出局，3局敲出安打，4局敲出飛球出局，6局兩隊3比3平手時，林子偉關鍵安打，一棒送回2分，替球隊超前比數，紅襪隊終場以5比4拿下勝利。

林子偉今天總計4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，扮演球隊拿勝功臣，近6場出賽敲安，賽後打擊率升至2成99。（編輯：李錫璋）1070623

小米啟動香港IPO 雷軍：...東京奧運人潮恐爆量 衝擊鐵道輸

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan