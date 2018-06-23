影／音樂明日之星　嘉義高鐵快閃演奏悠揚

第二屆「嘉義愛樂明日之星音樂會」成員鄭羽涵、施椀譯、謝孟煒、陳宥均、李香儀、顏辰安、沈庭逸等7位，都是透過嚴格甄審的巧妙結合，經過團練的默契，讓弦音悠揚、悅耳動人，不禁讓匆忙的高鐵旅客暫停腳步，享受片刻的自在。

嘉義高鐵站熙來攘往的大廳，今(23)日中午來了一群身高平均不到150公分，平均年齡10歲左右的在地國中、小音樂高手，以悠揚的管弦樂音快閃表演，陪伴原本匆忙往來的旅客，以「療癒」的樂聲，讓旅客自然佇足聆賞。

這一群音樂明日之星，是由國立嘉義高中、嘉義國中、崇文國小、台南市國中小學，甄選出琴藝高超的青少年和少年所組成，平均年齡10歲左右，將於30日下午2點30分，在嘉義縣表演藝術中心芙渠廳演出，雖不收門票，自由入場，却是一場經過精心安排，具高水準的「嘉義愛樂明日之星音樂會」。

永慶中學音樂指揮黃于真老師表示，嘉義縣政府為培育音樂的明日之星，從去年開始，就在國中、小學，透過嚴格的考試，甄選出最具實力的學生再加培養，成員很多來自音樂世家，小小的年紀、小小兵，他們很興奮、很快樂的把美妙的琴聲獻給大家，未來也會到醫院做公益性的表演，讓大家知道嘉義有這麼美的音樂，明日之星的成員，也會跟著音樂家們一起上台演奏，展現出他們的長才。

高鐵嘉義站指出，高鐵公司自2007年起舉辦「藝起來高鐵」活動，以實際行動讓藝術與生活無縫接軌；今日「嘉義愛樂管弦樂團明日之星」在車站大廳的表演，將慢活的藝術及快速的列車巧妙的結合，讓旅客在匆忙的行程中與藝術不期而遇，享受一場難得的高鐵音樂饗宴。



▲嘉義愛樂管弦樂團明日之星嘉義高鐵快閃演出，吸引眾多旅客佇足聆賞。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.23）