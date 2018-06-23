國中校友會行銷母校　青春微電影開鏡

大業國中第一屆校友會為行銷母校並凝聚校友情誼，籌拍《青春剛剛好》微電影，今(23)日上午在大業國中川堂舉辦開鏡典禮，嘉義市副市長張惠博及校友會理事長董校君等人共同揭開微電影宣傳劇照，該片由國立中正大學傳播學系拍攝團隊執導演筒，校友會成員擔任男女主角及劇中演員，預計年底殺青。校友會理事長董校君表示，開拍微電影是校友會的創舉，希望傳遞給學弟妹的訊息是友誼的價值歷久彌新，值得一輩子細細品味，校友會希望每一年都能為母校拍攝一部微電影。

該部微電影的片名是董校君發的，他希望由第一屆校友會的成員共同來拍攝一部能啟發友誼無價、也能行銷大業國中的微電影，號召更多校友加入校友會。內容描述兩組班對婚後都遭遇到挑戰夫妻感情的困境，剛好國中同學發起同學會，邀請校友們回校走走，兩對怨偶都參加了，與同學相聚，在同學的勸和下，重拾友誼，也修補了婚姻。大夥們重回校園，發現校景依舊，回憶湧上心頭。



▲兩對男女主角左起:楊勛凱、文惠卿、林艷伶、及黃維孝。（圖／李佩昕攝 , 2018.06.23)

董校君表示，劇情安排方面，希望凸顯友誼的價值，場景方面則是行銷校景及設備。校友會希望能以創新方式行銷學校，成員也都是首次嘗試演戲，希望能得到大眾鼓勵。

董校君指出，校方體貼並照顧孩子有目共睹，冬天時，怕學生中斷游泳練習，也擔心孩子感冒，設置了溫水游泳池，讓孩子春夏秋冬都能游泳，家長也安心。而現在夏天越來越炎熱，各地開始討論中小學是否加裝冷氣的問題，但大業國中從今年3月19日開始，教室已全面加裝冷氣了，「這是我們第一屆校友會奔走的成果，校本部36台冷氣，由第4屆校友台中市清泉醫院羅永達院長，捐贈150萬元所購置。」冷氣電費部分，一般生自行負擔，中低收入戶及低收入戶學生，則由校本部、校友會及家長委員會三方平均分擔。



▲左起第一屆校友張慶輝、校友會理事長董校君、(前) 第一屆校友楊鈞翔。（圖／李佩昕攝 , 2018.06.23)

今天參與的貴賓除副市長張惠博之外，還有市府教育處長余坤龍、市議員蔡文旭、李忠曆、黃露慧、戴寧、大業國中校長李森源及各處室主任、家長會長王郅丰、嘉義女中校長蔡子松等，第一屆大業國中校友楊鈞翔、張慶輝及退休老師魏錦龍、游祥顯，還有第一屆校友會成員也參加了開鏡典禮。校友會106年12月9日成立，積極舉辦活動之外，今年3月間除加裝冷氣外，並進行了校內學藝競賽，5月會考時，校友會也在嘉義女中組成考生服務隊，服務考生及家長。