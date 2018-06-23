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中央社

台電積極換血 12月招考逾700人

中央社2018/06/23 13:55
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北23日電）為因應企業化經營與補充退離人力，台電規劃12月辦理今年度第二次新進僱用人員甄試，預定招考700餘名，甄試簡章將於8月23日上網公布，12月23日於全國4個考區共同舉行筆試。

台電表示，本次新進僱用人員甄試，包含配電、輸電、變電、電機、機械、土木工程及綜合行政等類別，歡迎有志趣者踴躍報考。

台灣電力公司今天發布新聞稿指出，做為肩負穩定供電重任的國營事業，首先在105年初成立事業部邁向企業化經營，106年初電業法修法後，更面臨能源轉型及綠電開放等電業經營的挑戰，為掌握改革契機以增加競爭力，活化人力資源是當前持續積極努力的目標。

此外，台電表示，未來10年將有3成5員工陸續退離，為強化核心技術傳承，持續廣招新血以補充核心人力，歡迎有志從事電力事業的高中職以上學校畢業者踴躍報考。

105年考取新進僱用人員、目前任職於林口電廠的謝濱吉分享工作經驗。謝濱吉回憶，接受台電養成班訓練時曾到林口電廠參訪，當時廠內乾淨的超超臨界新機組令他印象深刻，打破過去對燃煤電廠的刻板印象，他下定決心要來這裡工作，後來也如願分發至林口電廠服務。

謝濱吉表示，電廠的工作性質既特殊又具挑戰性，例如巡檢運輸煤灰的設備時，由於煤灰餘溫甚高，必須短時間內在攝氏約50度的高溫中檢修設備，常常待不到幾分鐘便大汗淋漓。儘管工作不輕鬆，樂觀的他仍笑說，跟以前的工作比，不算辛苦。

他認為，在台電工作的最大收穫，是學習許多電力的專業知識與技術，而這些專業，是外人所接觸不到的，鼓勵有志者踴躍報名台電招考。他也表示，第一線現場技術人員正進入退休潮，年輕世代更要努力學習、做好接班準備，藉由電力事業的代代傳承，擔負台電穩定供電的任務與使命。（編輯：楊玫寧）1070623

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