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中央社

東京奧運人潮恐爆量 衝擊鐵道輸運

中央社2018/06/23 13:53
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京23日綜合外電報導）距離日本東京奧運還有2年，有交通專家利用模型試算，東京都內原本就擁擠不堪的鐵道運輸系統，可能受到爆量觀光客湧入帶來衝擊。

由日本經濟新聞等營運的NIKKEI STYLE網站報導，2020年東京奧運舉辦期間，本來就很多乘客出入的東京站、新宿站等大型轉乘站，在尖峰時間有可能再增加10%到20%的乘客。

屆時如果比賽時間正好跟上午通勤時間重疊時，不採取相關因應對策，可能會造成部分線路出現輸運障礙。

日本中央大學理工學系教授田口東，是擅長以數理模型解決社會課題的交通路網專家。

根據田口東對東京奧運舉行時的試算結果，平常在首都圈內通勤或通學的乘客約800萬人，東京奧運期間每天最多可能增加66萬人。

根據奧運賽事場地所在地來看，觀光客大多會利用JR線跟東京地下鐵（東京Metro），約占整體交通方式的7成；由於這些人從市郊往都心內集中時，會透過東京站這樣的大型轉乘站換車，所以推估上午尖峰時間可能增加10%到20%的乘客。

由於大量乘客有可能瞬間湧入像東京站這麼大規模的車站，將造成乘客上不了車而滯留在車站內，讓東京站內的旅客比往常增加8成，整個站體將擁擠不堪。

更重要的是，如果因為乘客太多而管制進入站體內，又可能因此造成站外人滿為患。

根據試算，屆時上午通勤時段擁擠率超過200%的電車班次，將比往常增加5成；而傍晚到夜晚也將湧現爆量人潮。

擁擠率指的是搭乘人數除以輸運能力的百分比，例如車輛能搭載100人，也有100人上車，這時的擁擠率就是100%。

根據日本民營鐵道協會定義，擁擠率100%時，乘客可以坐在座位上，沒座位的乘客也可以站著拉吊環或立柱；200%的擁擠率會造成站立乘客間彼此身體接觸，且有相當壓迫感；250%的擁擠率則是只要電車行駛時搖晃，身體會傾斜且動彈不得，手也無法移動。

鐵道業者表示，現在開始將針對東京奧運時的旅客輸送擬訂因應對策。

雖然目前日本已經確定東京奧運期間的放假日，但因為還不清楚正式賽程表，所以無法擬訂大規模的因應方案。

鐵道業者是否採取增班方式來因應大量旅客，似乎將成關注焦點。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1070623

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