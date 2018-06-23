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中央社

台大醫院傳洗腎管線接錯釀死 專家：應影響不大

中央社2018/06/23 13:59
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北23日電）台大醫院加護病房傳出醫護人員將洗腎患者管線接錯，疑似導致一人死亡，至今未獲台大醫院證實。醫師表示，洗腎機都有2道防護程序，若及時發現、接回正確管路，影響應該不大。

聯合晚報報導，台大醫院加護病房醫護人員在替患者洗腎時，疑似因為洗腎機器接管標示不清，導致醫護人員接錯洗腎管線，將原本應接RO逆滲透水的孔洞，接到一般的自來水，波及6名加護病房重症患者，其中一人死亡。

記者多次致電台大醫院相關發言人都無人接聽電話，截至截稿前尚未獲得台大醫院回覆。

洗腎管線管線接錯有何影響，台灣腎臟醫學會理事長盧國城接受記者電訪時表示，自來水可能有被微量金屬、小細菌等污染的問題，可能引發急性感染。因此一般洗腎患者使用的水必須經過RO逆滲透處理，才能確保無菌。

不過，盧國城也坦言，洗腎機器附有透析膜、過濾系統等2道防護程序，若醫護人員及時發現、接回正確管路，影響應該不大。

盧國城指出，接錯管線的意外相當少見，因為一般洗腎院所的管路不會經常換來換去，他認為可能是加護病房緊急需要洗腎時，才會急忙接管線、發生意外。

一般來說24到48小時內發現接錯管線影響都不大，若是意外發生1、2天過後患者的身體才出狀況，應是本身慢性疾病所致。

實際上，洗腎機接錯管線的意外在許多國家都曾發生過，盧國城說，國外有報告顯示，包括香港、越南、歐美國家都曾發生過。（編輯：黃于）1070623

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