台大醫院傳洗腎管線接錯釀死 專家：應影響不大

（中央社記者張茗喧台北23日電）台大醫院加護病房傳出醫護人員將洗腎患者管線接錯，疑似導致一人死亡，至今未獲台大醫院證實。醫師表示，洗腎機都有2道防護程序，若及時發現、接回正確管路，影響應該不大。

聯合晚報報導，台大醫院加護病房醫護人員在替患者洗腎時，疑似因為洗腎機器接管標示不清，導致醫護人員接錯洗腎管線，將原本應接RO逆滲透水的孔洞，接到一般的自來水，波及6名加護病房重症患者，其中一人死亡。

記者多次致電台大醫院相關發言人都無人接聽電話，截至截稿前尚未獲得台大醫院回覆。