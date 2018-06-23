小米逆轉頹勢 力拚讓豬再飛起來

小米今天在香港舉行全球招股記者會，啟動香港IPO計劃，全球逾200家媒體齊聚，首席執行長(CEO)雷軍率領元老級創業團隊一字排開，開場由雷軍細數小米的成績，並擘畫小米未來。

（中央社記者江明晏香港23日電）小米機靠著高性價比崛起，創辦人雷軍的「飛豬理論」廣為流傳，但智慧機市場已成紅海，雷軍卻喊出硬體業務淨利不過5%的承諾，各界關注，下一階段戰局小米能否繼續讓豬飛起來。

小米創辦人雷軍曾說，創業，就是要做一頭站在風口上的豬，風口站對了，豬也可以飛起來。

在智慧機百家爭鳴的時代，小米以高性價比、線上銷售模式、獨特的米粉經濟，走出一條自己的路，2011年，小米推出第一代手機，只用了兩年半的時間，銷量就坐上中國第一、全球第3。

但小米供應鏈速度不及成長腳步，數度被外界質疑刻意「飢渴行銷」操作，加上中國本地智慧機品牌紛紛崛起，100%專注電商的小米面臨瓶頸，2016年小米成長速度放緩，被華為、OPPO、vivo超車，小米跌出全球前5大，陷入低谷。

雷軍表示，小米重新調整商業模式，打造融合「硬體」、「新零售」、「互聯網服務」鐵人三項的新商業模式，放眼全球相當罕見，是一種新物種，重新迎來新一波成長，帶動小米逆轉了頹勢。

2017年，小米第2季手機銷量2316萬支，季增70%，成功重返全球第5寶座。雷軍當時說，「這在小米發展史上意義非凡，世界上幾乎沒有任何一家手機公司銷量下滑之後，能夠成功逆轉」。

市場分析，小米做對了3件事，第一、不斷投注資源研發創新，繼蘋果、三星、華為等3家手機廠之後，小米也有自己開發處理器能力的手機廠商；第二，小米升級新零售模式，不再只侷限電商銷售；第三，經過多年耕耘，小米已經進入74個國家與地區銷售，在15個國家排名前5大，今年首季，小米在印度市場品牌市占達30%，穩居第一。

市調機構TrendForce指出，小米2017年生產數量突破9000萬支大關，年增率達83%，今年首季小米生產總量達2700萬支，年增8成，預估2018年將突破一億支關卡，有望超越OPPO，市占率躍升全球第4，也將對台灣小米供應鏈帶來正面挹注。

小米雖有7成營收來自手機，但雷軍聚焦的不只是手機硬體，早在2013年開始打造「小米生態鏈」，扮演創業孵化器的角色，合作廠商目前超過百家，開發的產品包括電視、筆電、小米手環、空氣清淨機、檯燈、體重機、掃地機器人、電鍋、電動牙刷等，旗下智慧聯網裝置超過一億台。

小米到底打的是什麼算盤，雷軍堅持性價比路線，因為放眼互聯網加值服務的收入，而小米也早已在AI、5G做好準備，力拚繼續站穩下一階段戰局的浪頭。

但小米進入資本市場後，勢必得面臨財報公開透明的檢驗與估值下修風險，而來自互聯網服務的收入是否能再度上演雷軍的「飛豬理論」，也成為後續挑戰。（編輯：李信寬）1070623