沖繩戰役73週年 安倍誓言戰禍不再重演

沖繩縣政府把舊日本軍隊組織性戰鬥結束的6月23日，定為沖繩慰靈日。

日本放送協會（NHK）報導，今天是沖繩島戰役73週年的日子，當年許多沖繩居民被捲入戰事，死亡人數逾20萬人；沖繩縣民平均每4人就有一人死亡。

駐日美軍設施約7成都集中在沖繩縣，造成沖繩相當重的基地負擔。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本沖繩縣在二次大戰末期發生慘烈陸上戰役，造成逾20萬人死亡。在這場戰役屆滿73年的今天，日本首相安倍晉三誓言，絕不再讓戰禍重演，也將盡全力減輕沖繩的基地負擔。

為悼念因戰爭死亡人士的追悼會，今天在遺族等約5100人參與下，於沖繩島戰役最後激戰地的糸滿市舉行。與會人士都為亡者默禱一分鐘。

沖繩縣知事翁長雄志在致詞時宣讀和平宣言。他說，要從悲慘的經驗中，學到戰爭的愚蠢與生命的尊貴等教訓。

他表示，20多年前達成駐日美軍普天間基地遷移到邊野古的協議，不得不說這不光是對減輕沖繩基地負擔開倒車，也違反亞洲緊張情勢趨緩的趨勢，遷移到邊野古是令人完全無法認同。

翁長雄志說，希望全體國民能思考沖繩的美軍基地現狀，及日美安全保障體制的應有樣貌。

安倍晉三致詞說，這場戰役奪走沖繩20萬條寶貴生命，他再度誓言，絕對不讓戰爭慘禍重演，要實現讓大家可以安心生活的世界。

他說，必須要改變美軍基地集中在沖繩，造成沖繩很大負擔的現狀，能做的政府都會做；接下來會基於這樣的方向，盡全力減輕沖繩的基地負擔。

安倍晉三說，沖繩因為善用美麗大自然與地理特性，讓去年造訪的觀光客人數超過美國夏威夷。沖繩牽引著日本的發展已成為現實，為了讓這個趨勢更加快速，他會帶頭推動沖繩的振興工作。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1070623