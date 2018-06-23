蘇貞昌暢談母語 客家話螳螂現學現賣

活動多采多姿，有詩有歌有畫。就讀成功高中時就參加文藝社團的客家委員會副主任委員楊長鎮，當場信手拈來以桃園林口台地的紅土、延伸至苗栗的茶園景觀、相思樹黃花，創作客家三行詩「路過黃泥地、滿山茶園青綠綠、一頭相思金黃黃」，引起現場讚嘆。

台灣客家筆會主辦2018客家詩歌節，今天上午在新北市立圖書館總館舉行，客家詩人以書展、文學、生態、習俗、常民生活等主題展覽，並以童謠演唱及合唱民謠，展演客韻風味。

（中央社記者黃旭昇新北23日電）民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，「母語斷、文化滅」，他在屏東縣長與台北縣長任內，就大力推動母語教育，包括客家話與魯凱族、排灣族語言承傳，盼望讓年輕輩不忘母語。

楊長鎮與台北市政府客家事務委員會主委曾年有致詞時，都提到今年是「還我客家話運動」30週年，當年大家一起打拚，在新竹義民廟200週年慶典中，宣布大規模示威遊行，在台北走上街頭爭取權益，透過「還我母語運動」讓台灣客家話可以在公開媒體中使用。

楊長鎮說，前行政院長蘇貞昌在屏東縣長任內推動母語教材，在台北縣長任內與前北縣文化中心主任潘文忠一起推動三峽客家文化園區，且將以往客家社團的聯誼性質，改推動復興文化運動。

應邀參加的蘇貞昌，大半時間以客家話致詞，感謝有機會體驗優美的客家文化。提起以前在擔任屏東縣長時，他學了很多客語，後來還推行母語教學帶著客家孩子全台灣表演採茶山歌。

蘇貞昌說，當年出版的全國第一套的客語教材，還有台語、魯凱族、排灣族教材，除讓孩子學習、老師教導，甚至當年台灣省長宋楚瑜還當成學習母語的教材。

蘇貞昌以客語說，自己的客家話說得不好，要一字一句學習，一句一句說，但有百分百的誠意。他現場學習客家話的螳螂，說起「挨礱披波」讓現場掌聲不斷。

他說，「母語斷、文化滅」，要斷根會先斷母語，但台灣人民打破威權尊重母語，並有信心傳承文化，這是台灣各族群受尊重的表現。（編輯：李錫璋）1070623