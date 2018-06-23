撒下天羅地網　烏日警出擊大肚山取締飆車族

夏天到大肚山看夜景人潮多，結果有不少飆車族，甚至砍人案件，烏日警分局23日凌晨出動數十人，在大肚山上的華南路和華山路全面攔檢，大力取締飆車族，或持有毒品刀械，有2人被移送， 變造車體改排氣管製造噪音及沒有駕照共告發52件，強力取締讓民眾叫好，以免大肚山成飆車族殺戮戰場。

烏日警察分局有鑑於暑假期間深夜時分，青少年朋友們常會相約到大肚區賞夜景，其中區內特有「藍色公路」美名的華南路，及連結台一線和東海商圈、監理所的華山路頗富盛名。其地點因緊鄰望高寮，俯瞰大台中美麗夜景，常令遊客們流連忘返，因此為了預防意外衝突及交通事故，烏日分局即日起以「網式路檢」搭配「機動盤查組」，暑假期間不定時全線撒下天羅地網，要令不法及惡性好事之徒，不敢輕言越雷池一步。