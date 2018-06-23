NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈台中孔廟祈福許願　祝考生旗開得勝楊威利》不全民也不國防的漢光演習8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

撒下天羅地網　烏日警出擊大肚山取締飆車族

記者柳榮俊／台中報導2018/06/23 15:04
▲烏日警方在大肚山上取締飆車族。（圖／警方提供 , 2018.6.23)
▲烏日警方在大肚山上取締飆車族。（圖／警方提供 , 2018.6.23)

夏天到大肚山看夜景人潮多，結果有不少飆車族，甚至砍人案件，烏日警分局23日凌晨出動數十人，在大肚山上的華南路和華山路全面攔檢，大力取締飆車族，或持有毒品刀械，有2人被移送， 變造車體改排氣管製造噪音及沒有駕照共告發52件，強力取締讓民眾叫好，以免大肚山成飆車族殺戮戰場。

烏日警察分局有鑑於暑假期間深夜時分，青少年朋友們常會相約到大肚區賞夜景，其中區內特有「藍色公路」美名的華南路，及連結台一線和東海商圈、監理所的華山路頗富盛名。其地點因緊鄰望高寮，俯瞰大台中美麗夜景，常令遊客們流連忘返，因此為了預防意外衝突及交通事故，烏日分局即日起以「網式路檢」搭配「機動盤查組」，暑假期間不定時全線撒下天羅地網，要令不法及惡性好事之徒，不敢輕言越雷池一步。

23日凌晨擴大臨檢動用數十名警力，計查獲移送公共危險罪嫌及毒犯各1人、告發違規變更車體6件、違反噪音防制法3件、無照駕駛21件、危險駕駛及未戴安全帽各1件，並另開立未成年勸導單20件。

烏日警分局長吳耀南呼籲，安寧與安全的美麗家園，拜託大家與烏日分局一起來守護，警方已作好完全準備，投入必要警民力來預防及處理狀況發生，隨時主動出擊以提供民眾最優質的保護，也希望大家，如發現可疑請立即撥打110，期待讓好事者不敢生事，也讓惡徒們不敢伺機枉法。

 

關鍵字大肚山烏日警分局藍色公路望高寮
國中校友會行銷母校　微電影開鏡中捷綠線串聯逢甲水湳　商機無窮

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan