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頸部劇痛四肢無力　竟是頸椎腫瘤作祟

記者林重鎣／台中報導2018/06/23 15:09
▲醫生檢查患者頸部。（圖／林重鎣攝 , 2018.6.23)
▲醫生檢查患者頸部。（圖／林重鎣攝 , 2018.6.23)

台中70歲趙阿嬤近兩年來頸部疼痛，伴隨右手臂及右下肢無力、僵硬，近期更惡化到步態不穩，甚至無法舉起右手臂，赴醫檢查發現，右手臂及手掌肌肉嚴重萎縮，原因是高位頸椎前方脊髓腔內的巨大腫瘤壓迫脊髓造成，所幸透過椎弓併腫瘤手術切除頸椎腦膜瘤後，已恢復作息，醫師提醒，若不積極治療，恐有癱瘓之虞。

趙阿嬤說，自己在工廠從事加工工作30多年，目前已退休，原本身體硬朗，但兩年前開始右手無力，導致無法寫字，就連雙腿也發熱難耐，爬樓梯都有困難，更嘗試放血治療，在小腿上扎100多針，「畫面恐怖到連自己都不敢看」，爾後檢查發現為頸椎腫瘤所致，透過開刀治療後，現在不但行走自如，也能輕鬆寫字。

醫院神經創傷科主任李建裕表示，趙阿嬤當時步態蹣跚走進診間，談及近兩年來頸部疼痛難耐，飽受右手臂及右下肢麻木無力所苦，期間雖嘗試復健或針灸治療，始終無法根治長久以來的疼痛，當下檢視患者的右上肢，發現肌肉已嚴重萎縮，連握拳都很困難，居然還能撐兩年，相當不容易。

經安排斷層掃描檢查發現，患者疼痛是因高位頸椎（第二頸椎）前方脊髓腔內約兩公分腫瘤造成，使得脊髓嚴重壓迫產生病變，經由椎弓及腫瘤手術切除頸椎腦膜瘤後，趙阿嬤又能順利步行，且恢復右手功能。

李建裕指出，以中樞神經系統的腫瘤而言，脊髓內腫瘤發生率低，但由於腫瘤生長位置，以及治療後脊椎是否能保有支撐穩定性，都使治療上更為棘手，雖然腫瘤細胞類型有良性及惡性之分，但對於固定空間中的中樞神經系統而言，良性腫瘤壓迫正常神經組織時，都會建議患者積極治療，保有較佳生活品質。

李建裕也提到，脊髓腫瘤大部份發生在胸腰椎部位，常見症狀為疼痛，壓迫神經患者通常會覺得麻木及感覺異常，且症狀嚴重時會出現運動無力、上行性感覺喪失、肌肉萎縮等，因脊髓相當脆弱與精細，使得此類治療可能出現相當嚴重併發症，如呼吸衰竭、腦脊髓液外漏、脊椎穩定性不足、感染、神經功能缺損等，治療前一定要與醫師充分討論，找到最佳的治療策略。

李建裕建議，民眾若出現四肢無力、麻木等症狀，一定要及早檢查、治療，才能獲得最佳療效，若放任腫瘤長得越大，症狀所拖延的時間越久，或症狀越為嚴重，不但有癱瘓的危險，且術後可能使神經的恢復較為困難，影響日後生活。

關鍵字四肢無力脊髓放血
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