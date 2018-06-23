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〈鉅亨看世界〉大數據足球

鉅亨網2018/06/23 15:00
鉅亨網 / NOWnews
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2018 年世足賽開踢超過一週，小組賽冷門頻傳成為本屆最大特色之一，特別是廣被看好的衛冕軍德國，首戰就以 0:1 不敵墨西哥，讓不少專家跌碎眼鏡。不過，博彩公司似乎沒有對這支球隊失去信心，賭盤賠率來看依舊排名前 3，而投資銀行高盛重新模擬，也認為德國能打進決賽。

眾人對德國信心滿滿的原因，除了球隊出色的實力及傳統之外，人們也相信球隊「虛擬的第 12 人」，能在比賽中為德國帶來優勢。

靠數據分析取得優勢

這個「第 12 人」，就是德國在比賽中對科技及大數據的應用。德國足協與科技巨頭 SAP 已經合作 5 年，並共同開發軟體及分析工具，使用在球隊管理及數據收集上，來提供如何擊敗對手的相關數據。

據《Forbes》報導，SAP 這家德國公司，自 2013 年起就和國家隊合作。德國球探與賽事分析主管 Cristofer Clemens 和在矽谷的 SAP，花了多日合作討論，確認這個工具的重點，必須易於使用，而且能讓球員順利執行。

於是，雙方合作生出的產品是一套行動應用軟體，教練可以透過這個軟體，傳送視訊及資訊給球員，讓球隊在到訓練營之前就能分享及準備細節。這些數據再透過 SAP HANA 分析，以幫助球員。

以這套軟體為基礎，誕生了協助球隊經營的商用工具 SAP Sports One，許多球隊都將其引入，包括曼城。

2014 年大放異采

2014 年德國的成功，讓德國與 SAP 的合作大放異采。2014 年世界杯中，德國是在危險區域犯規最少的一隊。因為球員們透過系統均能了解，有 3 分之一的進球來自定位球，他們要全力避免給對手這樣的機會。

德國前鋒 Thomas Mueller 更利用這些資訊，提出準決賽對巴西的策略，認為隊友如果能夠幫他阻擋防守後衛，他就會有機會進球。最終結果，德國不僅 7:1 狂勝巴西，決賽也順利擊敗阿根廷，贏得隊史第 4 座金盃。

Clemens 表示，足球的戰術近年來變得愈來愈重要，這代表著教練、助理教練和比賽分析師，正更加努力在觀察與分析各種數據，這是科技創新的合理結果，尤其是在數據分析領域。

下一步帶入 AI

德國不但是這個領域的先驅，而且持續改善。像是製作了「Penalty Insights」，以理解球員執行 12 碼最可能瞄準區域及其他細節，如助跑風格。又如利用「Challenger Insights」，更進一步理解對手陣型及攻防戰術。

球隊經理 Oliver Bierhoff 說：「大數據是運動的重要因素，有令人難以置信的潛力。」

進入 2018 年世界杯，德國更強化推出其他的新武器，主要是透過更多的視訊來了解對手，從中取得優勢。

下一步是什麼？就像其他科技領域一樣，目前 SAP 正研究人工智慧 (AI) 可以如何幫助球隊。

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