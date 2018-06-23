小米香港IPO前夕 雷軍天價獎勵受矚

小米今天在香港舉行全球招股記者會，預計7月9日在香港首次公開發行（IPO），將於25日公開招股，最高籌資61億美元。全球逾200家媒體齊聚，小米創辦人、執行長雷軍率領元老級創業團隊一字排開，接受全球媒體提問。

（中央社記者江明晏香港23日電）小米啟動香港IPO，創辦人雷軍4月獲得約新台幣450億元的股權獎勵，引起關注；另外，小米對美中貿易戰持樂觀態度，將尋找恰當時機進軍美國。

小米總裁林斌今天回應，雷軍並不知情，這是在程序上經董事會提議，獲小米全體股東一致同意，且認為股權獎勵是互聯網和高科技行業的普遍做法。

小米的創業故事總讓人津津樂道，雷軍很早就開始參與創業，第一家創辦的公司是「金山軟件」，後來辦了卓越網，退休時才37歲，做了幾年的天使投資助年輕人創業。

某天，雷軍卻在睡夢中驚醒，思考著，還記不記得小時候的夢想，還願不願意為這樣的夢想去努力，下定決心再去試一次，於是集結了7個來自金山、谷歌、微軟、摩托羅拉等領域的哥們。這群平均年齡超過40歲的「中年大叔」在北京中關村喝完一碗「象徵重新上戰場的小米粥」後，2010年建立了小米公司，歷經崛起和低谷，去年重啟成長軌道，近期正式啟動香港IPO計畫。

不過，小米19日突然宣布推遲在上海A股發行的CDR（中國存託憑證）上市計畫，外界傳言因為中國監管部門介入調控。

對此，小米首席財務長周受資回應，中國CDR是中國市場創新作法，小米成為首批試點企業之一，過去幾個月做了許多CDR的籌備工作，但和監管會反覆討論後，為確保CDR上市成功，決定先啟動香港IPO，後續將擇機找適合時間繼續中國上市計畫。

他強調，這是和監管會達成的共識，但何時繼續上市，目前沒有時間表。

針對美中貿易戰，小米表示抱持非常樂觀態度，各個經濟體相互依賴，小米今年首季就有36%的收入來自國際，且還在高速增長，加上小米手機已進入74個國家，在15個國家市占排在前5名，進入市場都合乎當地法規。

小米表示，目前正在規劃進入美國市場，會選擇恰當時機進入。

針對小米估值被外界不斷下修，小米澄清，從來沒對外說過估值，是市場的臆測，重申小米是市場上罕見能集合硬體、電商、互聯網於一體的新物種。（編輯：楊玫寧）1070623