遭詐騙滯留中國　51名南非青年已獲釋

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡23日專電）51名南非年輕人被仲介欺騙以學生簽證前往中國教英文賺錢，遭中國政府以違反移民法拘捕滯留，經雙方政府多次交涉後已獲釋，將由中國政府購買機票讓他們近日返回南非。

這些年輕人有些人於2017年6月抵達中國，其他的則是今年4月。

目前滯留在長春的51名南非年輕人護照，中國政府將於25日悉數發還。

南非國際關係與協調部長席蘇魯（Lindiwe Sisulu）表示，很高興事情圓滿落幕。

她說：「我提醒所有南非人，必須熟悉前往訪問或申請工作的國家相關法律與法規，而且旅遊前必須確保已經取得所有正確文件。」