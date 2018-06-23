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中央社

遭詐騙滯留中國　51名南非青年已獲釋

中央社2018/06/23 15:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡23日專電）51名南非年輕人被仲介欺騙以學生簽證前往中國教英文賺錢，遭中國政府以違反移民法拘捕滯留，經雙方政府多次交涉後已獲釋，將由中國政府購買機票讓他們近日返回南非。

這些年輕人有些人於2017年6月抵達中國，其他的則是今年4月。

目前滯留在長春的51名南非年輕人護照，中國政府將於25日悉數發還。

南非國際關係與協調部長席蘇魯（Lindiwe Sisulu）表示，很高興事情圓滿落幕。

她說：「我提醒所有南非人，必須熟悉前往訪問或申請工作的國家相關法律與法規，而且旅遊前必須確保已經取得所有正確文件。」

她強調，該部門將與警方以及內政部緊密合作，宣導民眾小心海外工作的陷阱，對於騙局保持高度警戒。

南非新聞網站「新聞24」（News24）報導指出，仲介歐文王（Owen Wang）自稱是桑達青年國際組織（Sanda Youth International）的業務代表。他告訴這群25歲以下的年輕人，以學生簽證進入中國後可立即獲得工作簽證執教英文。但事實上無人取得工作簽證。

南非國際關係與協調部表示，當年輕人拿著學生簽證開始工作時，等同違反中國移民法而遭到拘捕與滯留。中國政府同時了解他們遇到詐騙集團。

報導引述這群年輕人的發言人范特爾（CharlVenter）表示，感謝南非政府大力協助，第一批年輕人將於25日搭機返回南非。

范特爾還表示，中國警方已經關押歐文王，並對他提起刑事訴訟。（編輯：陳惠珍）1070623

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