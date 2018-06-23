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中央社

失投球挨轟 陳偉殷：控制能力沒那麼好

中央社2018/06/23 15:04
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者黃巧雯台北23日綜合報導）效力邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷今天對戰科羅拉多洛磯隊，僅投4局丟7分退場，包括亞瑞納多兩分砲。陳偉殷說，那球是失投球，只能說自己控制能力還沒有那麼好。

陳偉殷今天先發出戰洛磯隊，生涯首度來到有「打者天堂」之稱的洛磯隊的庫爾斯球場作客，這座球場位處高山，海拔高、空氣較稀薄，打者容易擊出深遠的長打或全壘打，因此也被稱作「投手墳場」。

陳偉殷坦言，在山上投球感覺有點不太一樣，第一局影響比較大，但進入第2、3局後已逐漸適應。

陳偉殷本季首勝就是從洛磯隊手中拿下，但直到前一場與金鶯隊比賽才拿下第2勝，今天再遇到洛磯隊，前3局僅失1分，但第4局卻遇到亂流，慘丟6分，包括被亞瑞納多（Nolan Arenado）轟出兩分全壘打。

談到此役僅投4局失7分退場，被敲9支安打也是本季最多，吞下本季第4敗，陳偉殷表示，除了有2支安打被打得比較紮實外，其他安打可能是移防關係或落點剛好在三不管地帶。不過，他也強調，不會影響自己心情太多，「就是運氣真的比較差一點」。

陳偉殷並稱讚亞瑞納多是很好的打者，他認為被敲全壘打，完全是失投球，只能說自己控制能力還沒有那麼好。（編輯：梁君棣）1070623

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