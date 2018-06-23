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員林C級據點　長照巷弄服務站成立

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/06/23 15:53
▲員林市C級據點長期照顧巷弄服務站，三義社區率先成立。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.23）
▲員林市C級據點長期照顧巷弄服務站，三義社區率先成立。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.23）

為了整合社區關懷據點與老人日托中心， 23日上午由東明健康事業(慈心護理之家)率先在員林市三義社區成立C級據點長期照顧巷弄服務站，26日起將開辦健康促進、共餐服務等多元課程，解決長輩吃飯問題，並聘請專業物理治療團隊教導長輩正確運動，減少長輩跌倒及失能的風險。

東明健康事業體系(慈心護理之家)是彰化縣評鑑優等的照護團隊，預計在彰化成立七個C級據點長期照顧巷弄服務站，三義社區為其首站，未來也將照護觸角延伸至雲林縣斗六市，服務更多長者。東明健康事業體系陳采羽指出，在三義社區成立C級據點長期照顧巷弄服務站，30人報名額滿為主，每人每月繳交月費200元，每周2天，每次上課6小時，就可以享受到供餐及多元照護與才藝訓練課程，活化長輩大腦。


▲員林市C級據點長期照顧巷弄服務站，三義社區率先成立。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.23）

衛生局長魏彥伯在致詞中表示，為了實現在地老化，在地人照顧在地長輩的理念藍圖，以「一村一據點」建構出「活躍創齡、健康照顧、在地安老及多元照顧」的社區初級預防照顧服務網絡，才有C級照護站成立。


▲員林市C級據點長期照顧巷弄服務站，三義社區率先成立。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.23）

由於員林市有將近13萬人，隨著邁入老人化社會，年輕人平日忙於工作，無法妥善達到照顧長輩的需求，魏彥伯同時希望員林市每個社區活動中心都能成立C級據點長期照顧巷弄服務站，打造社區在地老化健康終老的友善環境。

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