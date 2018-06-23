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梧棲國小教學樓拆除重建　蔡其昌：吾妻產子啦

記者柳榮俊／台中報導2018/06/23 16:01
▲梧棲國小北棟教學大樓拆除重建動工。（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.6.23)
▲梧棲國小北棟教學大樓拆除重建動工。（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.6.23)

梧棲國小北棟教學大樓C、D棟已使用將近30年，經鑑定後耐震係數不足，有結構安全之虞，而且屬於海砂屋校舍，教育部及市府編列預算共8,700萬元，將原地拆除舊校舍，重建新的教學大樓。台中市長林佳龍表示，投資教育可以縮短城鄉差距，讓每位台中市民都享有直轄市水準的生活品質。

今(23)日動土典禮由市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、市議員尤碧鈴、王立任、顏莉敏、楊典忠、前台中縣長黃仲生、梧棲區長柯宏黛、梧棲國小校長吳金銅、家長會長林哲民等人出席，共同祝福工程順利，營造校園安全、優質的學習環境。

林佳龍表示，梧棲國小有121年的悠久歷史，為社會培育了無數的人才，北棟教學大樓工程得以動工是許多人共同努力的成果，包括立法院副院長蔡其昌爭取到中央經費，以及多位地方民代的支持，後續工程尚需不少經費，市府會給予最大的支持。

他也說，台中市今年教育預算占總預算39%，其中，投入8年50億元進行老舊校舍改建，目前已完成14校，另啟動22校改建計畫，在921地震後，台中市持續進行老舊校舍的整建，在全國可說是絕無僅有，台中市民應該享有一樣的生活品質，這是政府的責任。


▲梧棲國小北棟教學大樓拆除重建動工（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.6.23)

立法院副院長蔡其昌表示，今天是「梧棲鏟子」動土之日，地方建設的推動，沒有黨派之分，能對地方好的事，就是人民公僕的事，希望在大家的共同努力下，一起來把孩子的事做好，讓海線學校不斷作育英才。

他也說，在爭取到中央經費後，也需要市府的共同配合才能推動，以大安區來說，這3年多在市府積極籌編路修費情況下，自來水接管率就從20%多大幅躍升至70%多，從這裡就可以看出林市長對偏鄉真正有「疼入心」，海線基礎建設要不斷提升，所以凡是對地方有利的建設，不分朝野、藍綠都應該要支持。

身為梧棲國小校友的前台中縣長黃仲生認為，這次中央與地方共同投入，才能促成海砂屋校舍的改建，希望完工後能讓學生在安全的校園環境中學習、成長。

梧棲國小校長吳金銅表示，這次北棟教學大樓CD棟拆除重建工程經費由教育部補助3,350萬元、市府自籌5,350萬元，完工後將蛻變成一棟地上4層、地下1層建築，總樓地板面積3,587.21平方公尺，並以船的造型意象設計，規畫有教學教室、辦公室、視聽及電腦多功能教室等，可容納約500名學生及教職員使用，同時設置戶外展演空間，預計於108年10月24日完工。

 

關鍵字梧棲國小海砂屋林佳龍蔡其昌
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