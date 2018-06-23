〈觀察〉敬鵬平鎮廠災後重建緩不濟急 汽車板訂單將現

歷年 8-11 月為汽車板廠出貨的旺季，但占全球汽車板產量 13% 的敬鵬 (2355-TW) ， 4 月底桃園平鎮廠 P2、P3 廠發生大火，損失每月高達 50 萬平方呎產能，至今仍無法確認重建方向，在此變故之後，也使今年總體汽車板訂單流向出現微妙變化。

敬鵬擁有包括桃園廠、平鎮廠、中國大陸江蘇常熟廠及泰國廠 PCB 生產線，平鎮 P2、P3 發生火警事故前，桃園廠區貢獻營收 37%，平鎮廠區占 30%，常熟廠占 25%，泰國廠占營收 6%，在 P2 及 P3 廠發生火警之後，則調撥桃園及平鎮廠區 P1 及 P5 產能支援，使損失降至最小；在進入汽車板旺季之前，PCB 業界人士指出，市場訂單流向已在改變。